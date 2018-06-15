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Üniversite öğrencilerinden Suriyeli yetimlere bayram hediyesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 15:36 | Son Güncelleme

3 üniversite öğrencisi, harçlıkları ve yakınlarının desteğiyle aldıkları bisikletleri, Hatay'daki Bayırbucak Türkmeni yetimlere bayram hediyesi olarak dağıttı

Hacettepe Üniversitesinde öğrenim gören 3 öğrenci, Hatay’da yaşayan Bayırbucak Türkmeni yetim çocuklara bisiklet hediye etti.

Üniversite öğrencisi Taha Duhan Turan, Aslan Korkmaz ve Mehmet Yıldız, biriktirdikleri harçlıkları ve akrabalarından topladıkları bir miktar parayla aldıkları 53 adet bisikletle Yayladağı ilçesine geldi.

Bir düğün salonunda yetim çocuklar ve aileleriyle bir araya gelen öğrenciler, bisikletleri yetim çocuklara dağıttı.

Öğrencilerden Taha Duhan Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mart ayında Hatay’ın Yayladağı ilçesine gelerek ilçede yaşamlarını sürdüren Suriyelileri ziyaret ettiklerini söyledi.

Ziyaret sırasında gördüğü çocuklardan çok etkilendiklerini belirten Turan, Ankara’ya dönerken bu çocuklar için ne yapabileceklerini düşünmeye başladıklarını kaydetti.

Çocuklara bisiklet alabilmek için para toplamaya karar verdiklerini aktaran Turan, şöyle konuştu:

"Hem yakınlarımız katkı sağladı hem de kendi harçlıklarımızdan her gün ayırarak biraz para biriktirdik. Ramazan Bayramı'nı hesaba katarak yetim çocuklara hem karne hem de bayram hediyesi olarak bisiklet almaya karar verdik. Bugün, aldığımız bisikletleri dağıttık. Çocukların yüzündeki tebessüm ve gözlerindeki sevinç her şeye değer. Yaşadığımız en güzel bayram bu bayramdı. İmkanlarımız 53 adet almaya yetti. Keşke daha çok imkan olsa geriye kalan yetim çocukları da sevindirebilsek. Sevinçliyiz, duygu doluyuz."

Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Kalkan da örnek davranışlarından ötürü öğrencilere teşekkür etti.

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Anahtar Kelimeler:
Hacettepe Üniversitesi hatay Yayladağı yetim

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