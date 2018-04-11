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Üniversite öğrencilerinden terör saldırısına tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.04.2018 21:07 | Son Güncelleme

Kırklareli Üniversitesi öğrencileri "Teröre karşı birlik yürüyüşü" ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısını protesto etti

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Üniversitesi öğrencileri, "Teröre karşı birlik yürüyüşü" ile Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki terör saldırısını protesto etti.

Şevket Dingiloğlu Parkında toplanan öğrenciler Türk bayrağı açarak, "Şehitler ölmez vatan bölünmez", "Mehmetçiğe uzanan eller kırılsın" ve "Afrin'e bin selam" sloganları attı.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, PKK'lı teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan ve iki gün önce son yolculuğuna uğurlanan Uzman Çavuş Anıl Yalap'ın yakınlarının da bulunduğu grup, daha sonra yine slogan ve dövizler taşıyarak Kültür Anıt Parkı'na geldi.

Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından grup adına basın açıklamasını okuyan Hüseyin Demircan, Mehmetçiğin terörü kökünden kazımak için mücadele ettiğini söyledi.

Teröre karşı Türk milletinin her zaman birlik ve beraberlik içerisinde olduğunu belirten Demircan, vatan savunması için görev yapan tüm Mehmetçiğe başarılar temennisinde bulundu.

Tüm gençliğin Mehmetçik ile polisinin yanında olduğunu vurgulayan Demircan, üniversite ve okullarda terörist istemediklerini dile getirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari'nin Çukurca terör yürüyüş

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