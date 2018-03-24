Üniversite öğrencilerine çamaşır makinesi jesti

SİVAS (AA) - Belediye Başkanı Sami Aydın, üniversite öğrencilerine, sosyal medyadan talep ettikleri çamaşır makinesini hediye etti.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi son sınıf öğrencileri Enes Bozkuş, Muhammed Durukan ve Yasin Altundağ, sosyal medya hesaplarından Belediye Başkanı Sami Aydın'a "Başkanım burası öğrenci evi. Çamaşır makinemiz bozuldu, tamir edemiyoruz. Artık sesimizi duyun." mesajı gönderdi.
Aydın da "Genç arkadaşlar size yardımcı olurum ancak şartım var, evinizin videosunu istiyorum. Bir de vizelerden 50'nin altında not alırsanız çamaşır makinesini geri alırım." karşılığını verdi.
Verdikleri söz karşılığında çamaşır makinesi hediye edilen öğrenciler, çektikleri videoyla Aydın'a teşekkür etti.
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