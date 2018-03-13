Üniversite öğrencilerine gençlik üzerine sohbet yapıldı

Erzincan Müftülüğü ve Erzincan Gençlik Merkezi’nin işbirliği ile öğrencilere yönelik sohbet programı düzenlendi. Türkiye Diyanet Vakfı Şubesinin desteklediği öğrenci evlerinde kalan öğrencilere yönelik düzenlenen program İl Müftülüğü Okuma Salonunda gerçekleştirildi.

Programa, İl Müftüsü Yavuz Karabayır, misafir öğrenciler ve müftülük mensupları ve Erzincan Gençlik Merkezi yetkilileri katıldı.

Gençlik Merkezinde yürütülen projelerin yer aldığı sunumun ardından gençler ile hem tanışan hem de güncel meseleler üzerine samimi bir sohbet gerçekleştiren Müftü Yavuz Karabayır, okul derslerinden meslek seçimine hatta eş seçimine kadar bir çok hususun ahir zamanda artık gittikçe zorlaştığını, ciddi tehlikelerin gençliğin imanına halel getirdiğini ifade ederek bu meyanda tavsiyelerde bulundu.

Aynı zamanda müftülük binasında bir süredir faaliyette olan ve etüd, kurs, dinlenme imkânı, çay molası ve yemek salonu gibi birçok özelliğe sahip okuma salonunun tüm imkanlarının öğrencilere açık olduğunu ve öğrencilerin bu husustaki tüm taleplerini pekâlâ karşılayacaklarını ifade etti.

Gençlerin ilgi ile dinledikleri sohbetin ardından İl Müftülüğü musîkî ekibinin güzel bir icrası ve yapılan ikramın akabinde program son buldu.

Programa katılan gençler, Müftü Karabayır’a çeşitli sorular sorarak benzer faaliyetlere yine katılmak istediklerini ifade ettiler.