HABER

Üniversite öğrencilerine yemek 1 lira 50 kuruş

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 13:06 | Son Güncelleme

AMASYA Üniversitesi, öğrencileri özendirmek ve israfın önüne geçebilmek için rezervasyonlu yemek ücretini 1 lira 50 kuruş olarak belirledi.

Üniversite öğrencilerine yemek 1 lira 50 kuruş

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA Üniversitesi, öğrencileri özendirmek ve israfın önüne geçebilmek için rezervasyonlu yemek ücretini 1 lira 50 kuruş olarak belirledi.
Amasya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Orbay, 18 bin öğrencinin bir hafta boyunca 4 çeşit yemeğe 7 lira 50 kuruş ücret ödediğini söyledi. Rektör Orbay, öğrencileri özendirmek ve israfın önüne geçebilmek için fiyatı rezervasyonlu yemek ücreti adı altında 1 lira 50 kuruşa indirdiklerini belirtti. Yemekhanelerde randevu sistemine geçişle birlikte yemek israfının neredeyse sıfırlandığını kaydeden Rektör Metin Orbay, şöyle dedi:
"Öğrenci yemekleri en son 2010 yılında 2 TL olarak belirlendi. Bu tarihten itibaren randevu sistemine geçişe kadar öğrenci yemeklerinde herhangi bir artış yapılmadı. Öğrencilerimizi randevu yemek sistemine özendirmek ve israfın önüne geçebilmek için rezervasyonlu yemek ücretini ise 1 lira 50 kuruşa indirdik. Yemek israfını asgari düzeye çekmeyi başarmamızın yanında her yıl üniversitemiz yemek bütçesinin yüzde 10’u kadar bütçe karşılığında başvuru yapan öğrencilerimize ücretsiz yemek veriyoruz. Öğrenciler ve personellerimizin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için hazırladığımız yiyecekleri belirli bir plan dahilinde ve günlük olarak hazırlıyoruz. Yine temizlik kurallarına uygun olarak servis ediyoruz. Yemeklerin besin değerlerinin yeterli ve besin maddelerinin dengeli olmasını da gıda mühendisi ve diyetisyen gözetiminde sağlıyoruz."

FOTOĞRAFLI

Üniversite öğrencilerine yemek 1 lira 50 kuruşÜniversite öğrencilerine yemek 1 lira 50 kuruşÜniversite öğrencilerine yemek 1 lira 50 kuruş

Trump'a büyük şok! ABD yargısından flaş kararTrump'a büyük şok! ABD yargısından flaş karar
Hatay'dan kahreden şehit haberi!Hatay'dan kahreden şehit haberi!
Sıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldülerSıcak temas! Yol kapatıldı, öldürüldüler
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Hakan Bayrakçı'dan 2019 tahmini! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranını açıkladı

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Can Bonomo'ya ölen annesinin hesabından mesaj geldi: Oğlum borcumu öde!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Son dakika! Çiftlik Bank soruşturmasında flaş gelişme: 3 şirkete kayyum atandı

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Beşiktaş'ta 19 şehit mezarı keşfedildi

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Karısını evde başka bir erkekle yakaladı! İşte dehşet olaya istenen ceza

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın sahte hesaplarla Kediciklere kafayı takmış!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na tazminat davası!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.