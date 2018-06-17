HABER

Üniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 19:51 | Son Güncelleme

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı boyunca kafede çalışan üniversite öğrencisi Derya Arslan (23), bayramlaşmaya gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için evinin kapısına astığı kurdelelere şeker, çikolata ve gofret bağlayıp kesilip alınması içinde makas koydu.

Üniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdi

Bülent DİKTEPE/SAFRANBOLU (Karabük), (DHA) - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde, Ramazan Bayramı boyunca kafede çalışan üniversite öğrencisi Derya Arslan (23), bayramlaşmaya gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için evinin kapısına astığı kurdelelere şeker, çikolata ve gofret bağlayıp kesilip alınması içinde makas koydu.
Karabük Üniversitesi Safranbolu Meslek Yüksek Okulu İşletme Yönetimi öğrencisi Derya Arslan, bayramda bir kafede çalışmaya başladı. Derya Arslan, bayram boyunca bayramlaşma için eve gelen çocukların eli boş geriye dönmemesi için 4 katlı apartmanın 2'nci katındaki evinin kapısına astığı kurdelelere onlarca çikolata, şeker ve gofret bağlayıp kesilip alınması içinde makas koydu. Zile basan çocuklar, kapıyı açan olmayınca şeker, çikolata ve gofretleri makasla kestikten sonra alıp apartmandan mutlu bir şekilde ayrıldı.
Derya Arslan geçen sene Kurban Bayramı'nda böyle bir yöntemi denediğini hatırlatırken, "Bir daha ki bayramlarda da devam ettireceğim inşallah. Kurdelelere bağladım. Alması zor olmasın diye makas da koydum. Şekerler bittikçe yeniliyorum. Tabii mutlu oluyor insan bittikçe" dedi.

FOTOĞRAFLI

Üniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdiÜniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdiÜniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdiÜniversite öğrencisi bulduğu yöntemle çocukları sevindirdi

PARTNERİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türkİşte tarihin en güçlü devletleri! Aralarından biri de Türk
Karamollaoğlu: Bu iktidar, ülkenin problemlerini artık çözemiyorKaramollaoğlu: Bu iktidar, ülkenin problemlerini artık çözemiyor
Şehitlikte hüzünlü Babalar GünüŞehitlikte hüzünlü Babalar Günü
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

24 Haziran seçimlerine günler kala AK Parti mitinginde dikkat çeken isim! Tansu Çiller de meydanlara indi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muharrem İnce’nin televizyon davetine cevap verdi

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Damla'nın Survivor hayatı bitti mi?

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Tuba Büyüküstün ve Murat Yıldırım 11 yıl sonra buluşacaklar

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Sakarya'da yavru köpeği öldüren zanlı tutuklandı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Semih Terzi'nin son mesajları ortaya çıktı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Yenikapı Mitingi'nde yavru köpek açıklaması! Tutuklama sonrası ilk yorum!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Cumhurbaşkanı Erdoğan Yenikapı mitinginde konuşurken Melih Gökçek'ten dikkat çeken mesaj

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Şanlıurfa Suruç'ta AK Partililere saldırıda bir kişi tutuklandı

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Ramazan Bayramı sonrası İstanbul'a dönüş yoğunluğu sürüyor!

Tarihte bu hafta!

Tarihte bu hafta!

Yılanların çiftleşme dansı!

Yılanların çiftleşme dansı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.