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Üniversite öğrencisi Çet'in ölümü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.07.2018 19:49 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in bir plazanın 20'nci katından düşüp ölümüyle ilgili 2 şüpheli tekrar gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşüp ölümüyle ilgili 2 şüpheli yeniden gözaltına alınarak, tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, üniversite öğrencisi Çet'in, 29 Mayıs 2018'de Mevlana Bulvarı'ndaki bir plazanın 20'nci katından düşerek hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, genç kızın plazada birlikte bulunduğu şüpheliler Çağatay A. ile Berk A'nın gözaltına alınarak, "Taksirle öldürme" suçundan adli kontrol talebiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimine mevcutlu olarak sevk edildiği kaydedilen açıklamaya göre, 2 şüpheli, Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliğince yurt dışına çıkış yasağı ve haftanın belirli günleri kolluğa imza verme yükümlülüğü konularak adli kontrol altına alındı.

Açıklamada, soruşturma devam ederken şüphelilerin tekrar gözaltına alındıkları ve "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçundan tutuklanmaları talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği, ancak mahkemenin her 2 şüpheliyi serbest bıraktığı kaydedildi.

Açıklamada, Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığınca düzenlenen otopsi raporunda Şule Çet'in kesin ölüm sebebi hakkında kanaate varılamadığı, kesim ölüm sebebinin tespiti amacıyla tüm evrakların İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildiği, olay yerinde bulunan ve Çet'e ait olduğu değerlendirilen telefonun da Ankara Emniyet Müdürlüğünde halen incelendiği belirtildi.

Şule Çet'in ölümüyle ilgili toplanan deliller ışığında şüpheliler Çağatay A. ve Berk A'nın tekrar gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, şüphelilerin "Cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "Cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmaları için Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı şule çet şüpheli ölüm

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