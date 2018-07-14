Üniversite öğrencisi Çet'in ölümü

Üniversite öğrencisi Şule Çet'in, bir plazanın 20'nci katından düşüp ölümüyle ilgili gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Çağatay A. ile Berk A. emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine sevk edildi.
Soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren şüpheliler, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" ve "cinsel saldırı" suçlarından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.
Çağatay A. ile Berk A. Sulh Ceza Hakimliğindeki sorgularının ardından atılı suçlardan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Lideri Vladimir Putin'i Suriye konusunda açık açık uyardı: Astana mütabakatı tamamen yok olur
Yunanistan'la Türkiye arasında yeni kriz! Yunanistan'a giden TRT ekibi gözaltına alındı
Akıl almaz görüntüler! Kamerun askerleri, bir anneyi sırtındaki bebeğiyle birlikte infaz etti!
Devlet Bahçeli'den flaş genel af açıklaması
Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı iptal edildi! YÖK duyurdu
Meclis'e Lamborghini ile gelen AK Partili Kenan Sofuoğlu'ndan o iddialara cevap!
Çorum'un Osmancık ilçesinde korkunç olay! Feci şekilde can verdiler
ABD Esad rejimini vurdu! Üst düzey subaylar da dahil onlarca ölü!
Instagram çöktü!
WhatsApp'ta yeni dönem bugün başladı!
Çok şaşıracaksınız! Adnan Oktar'ın kedicikleri nereden mezunlar?
Okuyucu Yorumları 0 yorum