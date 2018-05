Üniversite öğrencisi Dere, Kadıköy'de anıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de hafriyat toprağını taşıyan kamyonun çarpması sonucu iki yıl önce hayatını kaybeden üniversite öğrencisi Şule İdil Dere için anma programı düzenlendi.

Kurbağalıdere'de ıslah çalışmaları kapsamında dere kenarından hafriyat toprağı taşıyan kamyonetin çarpması sonucu 13 Mayıs 2016'da hayatını kaybeden Şule İdil Dere'yi anmak için Dere'nin annesi Nesrin Aslan ve babası Berdan Dere ile HDP Grup Başkanvekili Filiz Kerestecioğlu, Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu, Kadıköy Kent Dayanışması üyeleri, yakınları ve arkadaşları Yoğurtçu Parkı'nda bir araya geldi.

Grup, "2 yıl oldu İdil yok, adalet yok" yazılı pankart açtı, dövizler taşıdı.

Burada yapılan basın açıklamasında, Şule İdil Dere'nin 2 yıl önce bu noktada hayatını kaybettiği hatırlatılarak, şunlar kaydedildi:

"İdil, kurallara uyan her medeni insan gibi parkın yaya yolunda yürüyordu. O gün eve dönemedi. İdil'i yerde gören şoför önce ambulansı değil, amirini aradı. Cenazemiz yerdeyken serbest kaldı. Kendi isteğiyle evine yakın bir yere naklini istedi, orada çalışmaya devam ediyor. Kurbağalıdere çalışmasını yürüten İstanbul Büyükşehir Belediyesi herhangi bir soruşturma başlatmadı. Bu güne kadar İdil için adalet arıyorduk, artık vicdan arıyoruz. İdil'i kaybettiğimiz 2016 yılından bugüne kadar hafriyat kamyonu ve beton mikseri yalnız İstanbul'da 58 can aldı. Bugün gördüğümüz önlemleri alsalardı, İdil bugün aramızda olacaktı. Kamu hizmeti demek önce can güvenliğini sağlamak demek."