ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ GENÇ KIZIN ÖLDÜĞÜ KAZADA SAVCI, 15 YILA KADAR HAPİS CEZASI TALEBİNDE BULUNDU 

Haber: Yüksel KOÇ / İstanbul DHA

Kadıköy'de Özge Kandemir'in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya ilişkin davada savcı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı kamyon şoförü tutuksuz sanık Aydın Yanık'ın, "Taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Aydın Yanık katıldı. Tarafların avukatları mazeret bildirerek duruşmaya katılmadılar. Daha önce 3 bilirkişi raporunun geldiği dava dosyasına, bu raporlardaki çelişkinin giderilmesi için mahkeme tarafından bir önceki celse talep edilen ek bilirkişi raporu, dava dosyasına konuldu. İstanbul Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen ek rapora göre kazanın oluşumunda sürücü Aydın Yanık birinci derecede, maktul Özge Kandemir ve müşteki Büşra Özsayın ikinci dereceden etkili olduğu belirtiliyor.

Esas hakkındaki mütalaasını sunan duruşma savcısı, şoför Aydın Yanık'ın gerekli özen ve göstermeyerek kazanın oluşumuna sebebiyet verdiğini belirterek, sanığın, "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına" neden olmak suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılmasını istedi.

Sanık Yanık ise olayda kusurunun bulunmadığını belirterek, esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak için süre istedi.

Mahkeme, Aydın Yanık'a esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmasını yapmak üzere süre vererek duruşmayı erteledi.