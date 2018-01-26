HABER

Üniversite öğrencisi kızın organları umut oldu

GÜNCEL HABERLERİ | 26.01.2018 02:57 | Son Güncelleme 3 saat önce

- Ordu'da üç gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen üniversite öğrencisinin kalbi, böbrekleri ve karaciğeri dört hastaya nakledilecek - Baba Yiğit: - "Kızım melek gibi bu yeryüzüne geldi ve melek gibi uçtu gitti. Herkes gibi onun da bir hayali vardı. Öğretmen olacaktı ama olamadı"

Ordu'da üç gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Reyhan Yiğit'in kalbi, böbrekleri ve karaciğeri dört hastaya nakledilmek üzere alındı.

Altınordu ilçesi Bahçelievler Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda bir kamyonetin çarpması sonucu ağır yaralanan ve Ordu Devlet Hastanesine kaldırılan Yiğit'in beyin ölümü gerçekleşti.

Hastane yetkililerinin aile ile görüşmesinin ardından genç kızın organları bağışlandı. Bunun üzerine İstanbul, Samsun ve Erzurum'dan gelen ekipler kalp, böbrekler ve karaciğeri dört hastaya nakledilmesi amacıyla aldı.

Bu arada, genç kızdan alınan kalbin İstanbul'daki hastaya vaktinde ulaştırılması için adeta zamanla yarışıldı.

112 Acil Servis ekipleri tarafından Ordu-Giresun Havalimanı'na götürülen kalp, burada bekletilen askeri uçağa teslim edildi.

- Kalbin nakledileceği hasta ve ailesiyle görüşmek istiyorlar

Baba Salih Yiğit, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, acıların en büyüğünü yaşadığını belirterek, "Allah böyle acıları kimseye yaşatmasın. Üzüntülü bir durum. Çocuğumuzun kalbi, karaciğeri ve böbrekleri inşallah başkalarına hayat verecek." dedi.

Üç çocuğundan biri olan Reyhan'ın, Artvin Çoruh Üniversitesinde Felsefe Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu bilgisini veren Yiğit, "Kızım melek gibi bu yeryüzüne geldi ve melek gibi uçtu gitti. Herkes gibi onun da bir hayali vardı. Öğretmen olacaktı ama olamadı." diye konuştu.

Anne Gülsüm Yiğit ise kızını kaybettiği için çok üzgün olduğunu ancak organlarının başkalarında yaşayacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu anlattı.

Özellikle kızının kalbinin nakledileceği hasta ve ailesiyle görüşmek istediklerini dile getiren Yiğit, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

(AA)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

Seda Sayan sordu, Nihat Doğan Survivor'da cinsellik açıklaması yaptı!

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

ABD'den ilginç Türkiye açıklaması: DEAŞ'tan gözünü çevirip...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

Kız kardeşini sevgilisiyle basınca...

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

14 yıl sonra aynı pozu verdiler!

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

Porno yıldızı Sora Aoi ünlü müzik yıldızıyla nişanlandı! Ülke çalkalandı

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

ABD'den Türkiye'ye Afrin uyarısı: Hesap hatasının ciddi sonuçları olabilir

İlginizi Çekebilir

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Afrin'de son durum! Türk tankları ilk kez Burseya Dağı'nda (Zeytin Dalı Operasyonu)

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

Son dakika! İstanbul'da sabah şoku! Sahil yolu çöktü

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

TSK: İki şehidin çatışma bölgesindeki naaşına ulaşılamadı

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

Kilis'teki camiye roketli saldırı! Ölü ve yaralılar var

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! Yeni üniformalar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sarıyer'deki yol çökmesi

Sarıyer'deki yol çökmesi

Bu uygulamalar artık yasak

Bu uygulamalar artık yasak

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Afrin şehidinin annesinden duygulandıran sözler

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Çember daralıyor! Kirli pazarlık iddiası

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

Polise ateş açtılar, ortalık savaş alanına döndü!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bosna Hersek'te

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Bosna Hersek'te

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.