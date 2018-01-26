Üniversite öğrencisi kızın organları umut oldu

Baba Salih Yiğit, hastane önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, acıların en büyüğünü yaşadığını belirterek, "Allah böyle acıları kimseye yaşatmasın. Üzüntülü bir durum. Çocuğumuzun kalbi, karaciğeri ve böbrekleri inşallah başkalarına hayat verecek." dedi.

Hastane yetkililerinin aile ile görüşmesinin ardından genç kızın organları bağışlandı. Bunun üzerine İstanbul, Samsun ve Erzurum'dan gelen ekipler kalp, böbrekler ve karaciğeri dört hastaya nakledilmesi amacıyla aldı.

Ordu'da üç gün önce geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede beyin ölümü gerçekleşen 18 yaşındaki üniversite öğrencisi Reyhan Yiğit'in kalbi, böbrekleri ve karaciğeri dört hastaya nakledilmek üzere alındı.

Üç çocuğundan biri olan Reyhan'ın, Artvin Çoruh Üniversitesinde Felsefe Öğretmenliği Bölümü birinci sınıf öğrencisi olduğu bilgisini veren Yiğit, "Kızım melek gibi bu yeryüzüne geldi ve melek gibi uçtu gitti. Herkes gibi onun da bir hayali vardı. Öğretmen olacaktı ama olamadı." diye konuştu.

Anne Gülsüm Yiğit ise kızını kaybettiği için çok üzgün olduğunu ancak organlarının başkalarında yaşayacak olmasından büyük memnuniyet duyduğunu anlattı.

Özellikle kızının kalbinin nakledileceği hasta ve ailesiyle görüşmek istediklerini dile getiren Yiğit, bu konuda yetkililerden destek beklediklerini sözlerine ekledi.

(AA)