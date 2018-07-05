Sakarya'daki KYK yurdunda 'şort' skandalı! Genç kız sosyal medyadan paylaştı

Sakarya Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Metalurji Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Betül Ceylan, misafir olarak kaldığı Kredi Yurtlar Kurumu’na bağlı Arif Nihat Asya Yurdu yönetimi tarafından kurallara uygun davranmadığı iddiasıyla uyarıldı. Yurt tarafından uyarılan Betül Ceylan’a verilen ‘İfade formu’ nda, ‘Misafir olarak barındığınız Arif Nihat Asya Yurdu’nda 4 Haziran tarihinde hakkınızda tutanakta yurt kurallarına uygun davranmadığınız ve bu konuda size yapılan uyarılara karşı yurt idaresine saygısız davranışlarda bulunduğunuz hakkındaki ifadenizi yazmanızı rica ederim’ denildi. Betül Ceylan ise formda şu cevabı verdi:

“Öncelikle sonuna kadar saygımı koruduğumu belirtmek isterim. Şort giydiğim için çağrıldığım odada bile N.U.’nun söylemek istediklerini sabırla dinledim. Lakin kendisi saygısızca benim şort giymemi askerlerimizin kanına, şerefe, namusa, haysiyete bağladı. Kendisi kapalı bir bayan. Ben ona saygı duyuyorum, saygı duymama gibi bir lüksüm yok. Benim için bu terbiyesizliktir. Ancak kendisi benden rahatsız olduğunu ve özgürlüğümün sınırlı olduğunu söyledi. Kesinlikle katılmıyorum. Ben kimsenin özgürlüğünü kısıtlayacak bir harekette bulunmadım. Asla da bulunmam. Bana yazılan tutanağı asla kabul etmiyorum. İlgili kişilerle görüşeceğimi bilmelerini isterim. Umarım kılık kıyafetten daha önemli konuların konuşulduğu bir dünya olur. Sapık düşünceniz sizinle kalsın” yazdı.