HABER

Üniversite öğrencisi tatilde intihar etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

ANKARA'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Ömer Onur Deniz (19), kendisini balkondan boşluğa bırakarak intihar etti.

Üniversite öğrencisi tatilde intihar etti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- ANKARA'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Ömer Onur Deniz (19), kendisini balkondan boşluğa bırakarak intihar etti.
Olay, gündüz saatlerinde Ömer Onur Deniz'in abisi Ahmet Deniz'in Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik tedavi gören Ankara Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Onur Deniz, ikinci kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Deniz'i yerde gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Üniversite öğrencisi tatilde intihar ettiÜniversite öğrencisi tatilde intihar etti

PARTNERÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şakaÜnlü yıldızı iç çamaşırı giymediğine pişman eden şaka
Tatilciler dönüşe geçtiTatilciler dönüşe geçti
Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (5)Antalya'da fırtına ve dolu tarım alanlarını vurdu (5)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Bursa'da tartıştığı oğlunu başından vurarak öldüren baba mahkeme salonunu yasa boğdu!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Sapanca'da bacakları kesilen köpeğin ardından farklı bir vahşetin görüntüleri ortaya çıktı!

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Pınar Altuğ: 'Artık bu kadar da olmaz'

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Binlerce emekliye kötü haber! Ödeme yapılmayacak

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

Endonezya'da kan donduran olay! İki çocuk annesi kadını piton yuttu!

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

24 Haziran seçimleri için yapılan tüm anketlerin sonuçları... Parti parti, aday aday oy oranları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Başbakan Binali Yıldırım katıldığı programda 'Haydar Haydar' türküsünü söyledi

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji'den İstanbul için kritik uyarı geldi! Sağanak yağış yarın öğlene kadar sürecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sakarya'da patileri kesilen köpek için açıklama: Talimat verdim

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

İşte Adnan Oktar'ın kediciklerinin 24 Haziran erken seçimi kararı

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Sakarya'daki yavru köpek skandalında yeni gelişme! O operatör hakkında karar verildi!

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

Tatil beldesini bir anda vurdu! Araçlar perte çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.