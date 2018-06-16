Üniversite öğrencisi tatilde intihar etti

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- ANKARA'dan tatil için Muğla'nın Bodrum ilçesine gelen Ömer Onur Deniz (19), kendisini balkondan boşluğa bırakarak intihar etti.
Olay, gündüz saatlerinde Ömer Onur Deniz'in abisi Ahmet Deniz'in Yalıkavak Mahallesi'ndeki evinde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir psikolojik tedavi gören Ankara Gazi Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2'nci sınıf öğrencisi Ömer Onur Deniz, ikinci kattaki evin balkonundan kendisini boşluğa bıraktı. Deniz'i yerde gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, talihsiz gencin yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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