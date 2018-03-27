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Üniversite öğrencisi terör propagandasından tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 19:02 | Son Güncelleme

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi B.Ç.

Ali GÜNDOĞAN / MARMARİS (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi B.Ç. (20), sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve güvenlik güçleri ile devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen B.Ç., tutuklandı Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki Turizm Meslek Yüksekokulu'nda okuyan B.Ç.'nin, sosyal medya hesaplarında terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını öğrendi. Polis, bir haftalık inceleme sonucunda B.Ç.'nin sosyal medya hesaplarından devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine tehdit ve hakaret içeren, örgüt mensupları ve terör örgütünü sahiplenen ve örgütü öven, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığı tespit etti. Bugün B.Ç., kaldığı evde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne getirilen B.Ç., işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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