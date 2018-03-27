Üniversite öğrencisi terör propagandasından tutuklandı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde yaşayan üniversite öğrencisi Bilal Çiçek (20), sosyal medya üzerinden terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığı ve güvenlik güçleri ile devlet büyüklerine hakaret ettiği iddiasıyla tutuklandı.
Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'ne bağlı İçmeler Mahallesi'ndeki Turizm Meslek Yüksekokulu'nda okuyan Bilal Çiçek'in, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptığını öğrendi. Polis, bir haftalık inceleme sonucunda Çiçek’in sosyal medya hesaplarından devlet büyükleri ve güvenlik güçlerine tehdit ve hakaret içeren, örgüt mensupları ve terör örgütünü sahiplenen ve örgütü öven, örgüt propagandası içeren paylaşımlar yaptığını tespit etti. Çiçek, bugün kaldığı evde gözaltına alındı. Terörle Mücadele Büro Amirliği'ne getirilen Bilal Çiçek, işlemleri sonrası sevk edildiği adliyede tutuklandı.
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