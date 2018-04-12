Üniversite öğrencisinin evinde ölü bulunması davası

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde üniversite öğrencisi Ramazan Fırat'ın evinde ölü bulunmasına ilişkin tutuklu 3 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin ile Ramazan Fırat'ın babası Abuzer, ağabeyi Mehmet Sait Fırat ve taraf avukatları katıldı.
Mahkemeye gelen belgelerin okumasıyla başlayan duruşmada, belgelere ilişkin savunmalar alındı.
Görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kuvvetli suç şüphesi olduğu gerekçesiyle sanıkların tutukluluk halinin devamını talep etti.
Sanık Tavut, savunmasında, olayla ilgili bildiği, gördüğü ve yaşadığı her şeyi anlattığını iddia etti. Fırat'ı öldürmediğini ileri süren Tavut, tahliyesini istedi.
Sanık Çetin de olay günü ve öncesinde yaşananları kolluk ve savcılık ifadelerinde anlattığını söyledi.
Sanık Karakuş ise Fırat'ı öldürmediğini, öldürmek için hiçbir nedeninin de bulunmadığını öne sürdü.
Maktul Fırat'ın babası Abuzer Fırat da oğlunun intihar etmediğini, öldürüldüğünü iddia etti.
Bir evde yaşayan 4 kişiden birinin öldürülmesinin gerçeği ortaya koyduğunu ifade eden Fırat, ''Ben oğlumu okusun diye oraya gönderdim. Öldürülsün diye göndermedim. Benim oğlumu bunlar öldürdü ve biran önce cezalandırılmalarını istiyorum.'' diye konuştu.
Tutuklu sanıkların bu hallerinin devamına karar veren mahkeme heyeti, tanıkların dinlenilmesi ve eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 19 Haziran'a erteledi.
- Olay
Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinin Gündoğdu Mahallesi'nde yaşayan Kırklareli Üniversitesi Lüleburgaz Meslek Yüksekokulu Öğrencisi Ramazan Fırat'ın, 4 Mart 2015'te odasında hareketsiz yattığını gören ev arkadaşları durumu polise bildirmiş, Fırat'ın boynundan bıçaklanarak ve bilekleri kesilerek öldürüldüğü belirlenmişti.
Olayla ilgili gözaltına alınan ev arkadaşları Mustafa Karakuş, Can Tavut ve Halil Çetin tutuklanmış, delil yetersizliği gerekçesiyle serbest bırakılmış, cumhuriyet savcısının itirazı üzerine şüpheliler yeniden tutuklanmıştı.
Yürütülen soruşturma sonunda haklarında dava açılan 3 sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor.
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