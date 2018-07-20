HABER

Üniversite öğrencisinin öldüğü kazaya dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.07.2018 12:50 | Son Güncelleme

Maltepe'deki trafik kazasında, üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 17 yaşındaki sürücü hakkında 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Maltepe'deki trafik kazasında, üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 17 yaşındaki sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli U.B.Ç'nin olay günü sevk ve idaresindeki aracıyla saatte 150 kilometre hızla seyir halindeyken, Başıbüyük Mezarlığı'na gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca yandan sürttüğü, daha sonra da refüjü aşarak karşı şeride geçtiği anlatıldı.

Şüpheli U.B.Ç'nin kullandığı aracın karşı şeride geçmesiyle diğer yönden gelen Yaren Büyükölmez'in kullandığı otomobile çarptığı aktarılan iddianamede, aracın daha sonra arkadan gelen Sevda Civelek'in kullandığı aracın da ön kısmına çarparak yan yattığı ifade edildi.

İddianamede, art arda meydana gelen kaza sonucu üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in hayatını kaybettiği, diğer şoför Sevda Civelek'in ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.

Kazada yaralanan 17 yaşındaki şüpheli U.B.Ç'nin ise hastanede tedavi altına alındığı aktarılan iddianamede, tedavi sonrası verdiği ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği, hazırlanan kaza tespit raporuna göre ise şüpheli U.B.Ç'nin şerit izleme ve değiştirme kuralını ihlal ettiğinden tamamen kusurlu olduğu ifade edildi.

İddianamede, bu kapsamda kapsamda şüpheli U.B.Ç'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Hazırlanan iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli U.B.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

PARTNERParfümü bile para kokuyorParfümü bile para kokuyor
Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme! Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!
Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (2)Bakan Akar: Bedelli askerlik ülkemize ve gençlerimize hayırlı olsun (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
17 yaşındaki sürücü dava trafik kazası

En Çok Okunan Haberler

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Tarkan kızı Liya ile hastane çıkışı fotoğrafını paylaştı

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

Adnan Oktar örgütünde çarpık ilişki skandalı!

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

ABD'den Türk ekonomisini sarsacak tasarı! Eğer onaylanırsa...

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Ahu Tuğba 'Adnan Oktar'lı fotoğrafı hakkında ilk kez konuştu

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Halep'in kontrolü Türkiye'ye geçecek iddiası!

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

Dikkat çeken görüntü! Erdoğan balkon konuşmasına iki saatle çıkmış

İlginizi Çekebilir

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Saçları go-kartın lastiğine dolanan kadının kafa derisi yüzüldü

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Süper Loto sonuçları açıklandı! Milli Piyango İdaresi 19 Temmuz 2018 Süper Loto sonuçları

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda ifadeler ortaya çıktı!

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

Adnan Oktar operasyonunda gözaltına alınan Şener Şen'in yeğeni Aslı Süme Efeoğlu tutuklandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

IŞİD’i karıştıran Çeçen güzeli Seda Dudurkaeva İstanbul’da yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Sevgilisinin ayrı yaşadığı kocasını öldüren sanıktan kan donduran ifadeler..

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Yolcunun almadığı valizden bakın ne çıktı!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

Küçük Leyla'nın ölümünde flaş gelişme!

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

TSK açıkladı! 43 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan bedelli askerlik açıklaması

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

Son dakika! Aydın Doğan hastaneye kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.