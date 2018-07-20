Üniversite öğrencisinin öldüğü kazaya dava

İSTANBUL (AA) - Maltepe'deki trafik kazasında, üniversitesi öğrencisi Yaren Büyükölmez'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 17 yaşındaki sürücü hakkında "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 12 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli U.B.Ç'nin olay günü sevk ve idaresindeki aracıyla saatte 150 kilometre hızla seyir halindeyken, Başıbüyük Mezarlığı'na gelmeden direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir araca yandan sürttüğü, daha sonra da refüjü aşarak karşı şeride geçtiği anlatıldı.
Şüpheli U.B.Ç'nin kullandığı aracın karşı şeride geçmesiyle diğer yönden gelen Yaren Büyükölmez'in kullandığı otomobile çarptığı aktarılan iddianamede, aracın daha sonra arkadan gelen Sevda Civelek'in kullandığı aracın da ön kısmına çarparak yan yattığı ifade edildi.
İddianamede, art arda meydana gelen kaza sonucu üniversite öğrencisi Yaren Büyükölmez'in hayatını kaybettiği, diğer şoför Sevda Civelek'in ise basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralandığı belirtildi.
Kazada yaralanan 17 yaşındaki şüpheli U.B.Ç'nin ise hastanede tedavi altına alındığı aktarılan iddianamede, tedavi sonrası verdiği ifadesinde kazayı hatırlamadığını söylediği, hazırlanan kaza tespit raporuna göre ise şüpheli U.B.Ç'nin şerit izleme ve değiştirme kuralını ihlal ettiğinden tamamen kusurlu olduğu ifade edildi.
İddianamede, bu kapsamda kapsamda şüpheli U.B.Ç'nin "bilinçli taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 12 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hazırlanan iddianame gönderildiği Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Şüpheli U.B.Ç'nin yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.
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