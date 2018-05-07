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Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2018 17:26 | Son Güncelleme

TOPRAĞA VERİLDİ İzmit'te, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede taburcu edildikten sonra evde fenalaşıp yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (26), Bursa'da toprağa verildi.

Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma (2)

TOPRAĞA VERİLDİ
İzmit'te, tavuklu pilav yedikten sonra rahatsızlanınca götürüldüğü hastanede taburcu edildikten sonra evde fenalaşıp yaşamını yitiren üniversite öğrencisi Hayrettin Ömeroğlu (26), Bursa'da toprağa verildi. Gencin babası, oğlunun ölümüne neden olmakla suçladığı doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.
İzmit'te sokakta satılan pilav ve tavuktan yedikten sonra rahatsızlanarak yaşamını yitiren Hayrettin Ömeroğlu'nun cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesinin yaşadığı Bursa'nın Gürsu ilçesine getirildi. Öğlen, Fethi Camii’nde düzenlenen cenaze törenine gencin ailesi, akrabaları ve okul arkadaşları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Baba Cabbar Ömeroğlu'nun taziyeleri kabul ettiği cenaze töreninde Hayrettin Ömeroğlu'nun kardeşi Emrah ise gözyaşlarını tutamadı. Cenaze, kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.
'ATEŞİ VARDI, KUSMASINA RAĞMEN TABURCU EDİLDİ'
Hayrettin Ömeroğlu'nu hastaneye kaldıran ev arkadaşı Muhittin Müftü, “Beni akşam telefon ile arayınca Hayrettin'in hastanede olduğunu öğrendim: Hemen yanına gittim. Serum takıldı. İki saat sonra doktoru, Hayrettin'in ateşinin olduğunu söylemesi ve kusmasına rağmen, 'Bunlar normal. Ateşin de çıkacak, kusacaksın da. Bol sıvı tüket' dedi. Serumu bittikten sonra doktorun yanına gittiğimde arkadaşım yine kusuyordu. Buna rağmen doktor onu ilaçlarını yazarak taburcu etti. Kendisini eve bıraktıktan sonra gidip ilaçlarını aldım. Geldiğimde ishal olmuştu. İlaçlarını verdim. Yine kustu ve sonra uykuya daldı. Bir süre sonra uyanınca çok kötü olduğunu, göğsünün ağrıdığını bana bildirdi" dedi.
'BENİ BIRAKMA' DEDİ
Hayrettin'in rahatsızlığı devam ederken doktorun kendisine söylediğini iddia ettiği 'Önemli bir şey yok' sözünün aklına geldiğini anlatan Muhittin Müftü, "Buna rağmen ambulans çağırıp arkadaşımı hastaneye tekrar götürmek istedim. Ambulans gelince onu sedyeye koyduk. Bu sırada elimi tuyordu. 'Abi beni bırakma' dedi. Sonra gözlerini yukarı dikti. Ben yakınımızda olan hastaneye koşarak gittim. Hayrettin ise ambulansta öldü" dedi.
Baba Cabbar Ömeroğlu ise, oğlunun ölümünde doktorun ihmali olduğunu söyleyip görevli doktor hakkında suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

FOTOĞRAFLI

Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma (2)Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma (2)Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma (2)Üniversite öğrencisinin tavuklu pilav yedikten sonra ölümüne soruşturma (2)

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