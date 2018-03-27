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Üniversite öğrencisinin trafik kazasında ölümü davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2018 13:16 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kamyon şoförünün yargılanmasına devam edildi - Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, kamyon şoförü sanık Aydın Yanık'ın, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddia edilen kamyon şoförünün,15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına devam edildi.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aydın Yanık katılırken, tarafların avukatları ise mazeret bildirerek duruşmaya gelmedi.

Mahkeme başkanı, bilirkişi raporları arasındaki çelişkinin giderilmesi için İstanbul Teknik Üniversitesi'nden istenen ek raporun mahkemeye gönderildiğini tutanağa geçirdi. Ek raporda, kazanın oluşumunda sanık Yanık'ın birinci derecede, ölen Kandemir ve mağdur Özsayın'ın ise ikinci derecede etkili olduğu yönünde görüş bildirildi.

Duruşmada daha sonra Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Mütalaada, suç tarihinde sanık Aydın Yanık'ın sevk ve idaresindeki kamyon ile seyir halindeyken gerekli özen ve dikkati göstermemesi sonucu, Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Sokak arasında Büşra Özsayın ile Özge Kandemir'e çarptığı belirtildi.

Çarpma neticesinde Kandemir'in hayatını kaybettiği, Sayın'ın ise yaralandığı belirtilen mütalaada, sanık Yanık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Söz verilen sanık Aydın Yanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, olayda kusurunun bulunmadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık ve müşteki avukatlarının mazeretlerinin kabulüne karar vererek, duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2016'da Özge Kandemir ve Büşra Özsayın'ın Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürüdükleri sırada, sola doğru dönüş yapan kamyonun kasasının Kandemir'in çantasına takılarak tekerleklerin altına doğru sürüklediği belirtiliyor.

Olay sonrasında çevrede bulunanların müdahale ederek kamyonun durmasını sağladığı aktarılan iddianamede, bu defa kamyon sürücüsünün yayayı tekerleklerin altından kurtarmak için hareket ettiği ve ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçerek hayatını kaybetmesine neden olduğu kaydediliyor.

İddianamede, kamyon sürücüsü Aydın Yanık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan, 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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