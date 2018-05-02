Üniversite öğrencisinin trafik kazasında ölümü davasında karar

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan kamyon şoförü, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aydın Yanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Kandemir'in babası Rıza Oktay Kandemir, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Yanık ise "Ben kazanın oluşu esnasında maktulü kaldırımda görmüştüm ancak maktul yoldaymış. Yola nasıl indiğini anlamadım. Dönüş esnasında kasanın arka tarafına çantası takılıyor. Bu şekilde vefat ediyor." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yanık'ı taksirle Özge Kandemir'in ölümüne, Büşra Özsayın'ın da yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle önce 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın geçmişini, yargılama sürecindeki davranışlarını ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.