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Üniversite öğrencisinin trafik kazasında ölümü davasında karar

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 14:30 | Son Güncelleme

Üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan kamyon şoförü, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı - Mahkeme Heyeti Başkanı İbrahim Temir, sanığa üst hadden ceza verilmesi ve tutuklanması gerektiği görüşünde olduğunu belirterek, heyetin kararına karşı oy kullandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de meydana gelen trafik kazasında 22 yaşındaki üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümüne, bir kişinin de yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla yargılanan kamyon şoförü, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz sanık Aydın Yanık ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada söz verilen Kandemir'in babası Rıza Oktay Kandemir, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Son sözü sorulan sanık Yanık ise "Ben kazanın oluşu esnasında maktulü kaldırımda görmüştüm ancak maktul yoldaymış. Yola nasıl indiğini anlamadım. Dönüş esnasında kasanın arka tarafına çantası takılıyor. Bu şekilde vefat ediyor." diye konuştu.

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Yanık'ı taksirle Özge Kandemir'in ölümüne, Büşra Özsayın'ın da yaralanmasına sebebiyet verdiği gerekçesiyle önce 4 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın geçmişini, yargılama sürecindeki davranışlarını ve cezanın geleceği üzerindeki olası etkilerini dikkate alan mahkeme heyeti, cezayı 3 yıl 4 aya indirdi.

Mahkeme heyeti, sanığın sürücü belgesinin de 2 yıl süreyle geri alınmasını karar verdi.

- Mahkeme başkanından karşı oy

Mahkeme Heyeti Başkanı İbrahim Temir, oy çokluğu ile alınan karara karşı oy kullandı.

Başkan Temir, sanığın üzerine atılı suçun işleniş biçimi, işlendiği yer, taksire dayalı kusurunun ağırlığı dikkate alındığında, sanığa TCK'nın 85/2. maddesindeki "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" suçundan üst sınırdan ceza verilmesi ve tutuklanması gerektiğini belirterek, çoğunluğun görüşüne katılmadığını tutanağa yazdırdı.

- 15 yıl hapsi isteniyordu

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2016'da Özge Kandemir ve Büşra Özsayın'ın Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yürüdükleri sırada, sola doğru dönüş yapan kamyonun kasasının Kandemir'in çantasına takılarak tekerleklerin altına doğru sürüklediği anlatılmıştı.

Olay sonrasında çevrede bulunanların müdahale ederek kamyonun durmasını sağladığı aktarılan iddianamede, bu defa kamyon sürücüsünün yayayı tekerleklerin altından kurtarmak için hareket ettiği ve ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçerek hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtilmişti.

İddianamede, kamyon sürücüsü Aydın Yanık'ın "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçundan, 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.

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