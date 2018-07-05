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Üniversite personelinin görevde yükselme sınavı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2018 19:14 | Son Güncelleme

Yükseköğretim Kurulunca, "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" 8 Eylül Cumartesi gerçekleştirilecek - Adaylar başvurularını 24-31 Temmuz tarihlerinde "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" üzerinden yapabilecek

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" 8 Eylül 2018 Cumartesi yapılacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları personeline uygulanacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın şartları ve ayrıntıları belli oldu.

Sınava katılacak adaylar, başvurularını 24-31 Temmuz 2018'de "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresinden yapabilecek ve 85 lira sınav ücreti ödeyecek.

Adaylar 85 lira sınav ücretinin ödemesini, "Sınav Hizmetleri Web Sitesi" üzerinden sınav başvurusu esnasında, kredi ve banka kartıyla gerçekleştirilecek. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecek.

Sınav başvuru sürecini tamamlamayan adayların başvurusu geçersiz sayılacak. Sınav başvurusundan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek. Ücretlerin doğru yatırılmamasının sorumluluğu adaylara ait olacak.

Adayların kimlik bilgileri, sınava girecekleri yer, zaman bilgileri ve sorumlu oldukları sınav konularını içeren "Sınav Giriş Belgeleri" Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce düzenlenecek ve sınav hizmetleri 3-7 Eylül 2018'de adayların erişimine açılacak.

- 11 sınav merkezinde yapılacak

Sınav soruları, çoktan seçmeli, 5 cevap şıklı, 2 kitapçık türü olacak şekilde Anadolu Üniversitesi Rektörlüğünce hazırlanacak.

Sınav, 8 Eylül 2018 Cumartesi saat 14.00'te yapılacak. Tek oturum halinde düzenlenecek sınav, Adana, Ağrı, Ankara, Edirne, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Konya, Mardin, Sinop ve Şanlıurfa olmak üzere toplam 11 sınav merkezinde gerçekleştirilecek.

Görevde yükselme sınavına katılanlara 80 soru sorulacak ve 120 dakika süre verilecek. Unvan değişikliği sınavına katılanlara ise 50 soruyu yanıtlamaları için 75 dakika ayrılacak.

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