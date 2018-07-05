Üniversite personelinin görevde yükselme sınavı

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK), "2018 yılı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Merkezi Yazılı Sınavı" 8 Eylül 2018 Cumartesi yapılacak.

YÖK'ten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumları personeline uygulanacak Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın şartları ve ayrıntıları belli oldu.

Sınava katılacak adaylar, başvurularını 24-31 Temmuz 2018'de "sinavbasvuru.anadolu.edu.tr" internet adresinden yapabilecek ve 85 lira sınav ücreti ödeyecek.

Adaylar 85 lira sınav ücretinin ödemesini, "Sınav Hizmetleri Web Sitesi" üzerinden sınav başvurusu esnasında, kredi ve banka kartıyla gerçekleştirilecek. Başka kanallardan ödeme kabul edilmeyecek.

Sınav başvuru sürecini tamamlamayan adayların başvurusu geçersiz sayılacak. Sınav başvurusundan vazgeçen, başvurusu geçersiz sayılan, sınava girmeyen veya giremeyen, sınava alınmayan veya çıkarılan, sınavda başarısız olan veya sınavı geçersiz sayılan, ücret gerektirmeyen bir işlem için ücret yatıran veya aynı işlem için birden fazla ödeme yapmış olan adayların ödedikleri ücretler iade edilmeyecek. Ücretlerin doğru yatırılmamasının sorumluluğu adaylara ait olacak.