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Üniversite sınavına hazırlanan öğrencilere motivasyon programı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2018 22:17 | Son Güncelleme

Üsküdar Gençlik Akademisi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde düzenlenen motivasyon programında üniversiteye hazırlanan öğrenciler, başarı taktiklerini ve sınav kaygılarını nasıl kontrol edebileceğini öğrendi

İSTANBUL (AA) - Üsküdar Gençlik Akademisi Bağlarbaşı Kültür Merkezi'nde üniversiteye hazırlanan öğrenciler için motivasyon programı düzenledi.

Üsküdar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü'ne bağlı bin 500 lise öğrencisine ücretsiz üniversite hazırlık ve okul takviye eğitimi veriliyor.

Kişisel gelişim uzmanı Erdal Demirkıran'ın sınav öncesi başarı taktikleri ve motivasyon semineri ile öğrenciler, üniversite sınavına yaklaşık 70 gün kala başarı taktiklerini ve sınav kaygılarını nasıl kontrol edebileceğini öğrendi.

Programda öğrencilere çekilişle 40 kitap seti, 30 sinema bileti, 2 kişilik helikopterle İstanbul turu hediye edilirken, katılım sağlayan her öğrenciye deneme ve rehberlik kitapçıkları dağıtıldı.

İstanbul’un başarılı birçok üniversitesinin tanıtım stantları açtığı programda, öğrenciler üniversiteler ve meslekler hakkında bilgilendirildi.

Program sonunda öğrenciler, konserle eğlenceli vakit geçirerek stres attı.

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