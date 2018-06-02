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Üniversite yolunda hayvancılığa adım attı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.06.2018 12:50 | Son Güncelleme

Zonguldak'ta üniversite sınavlarına hazırlanırken yakınlarının tavsiyesiyle "Genç Çiftçi Projesi"ne katılan Yıldız Turan, bir yandan eğitimine devam ederken bir yandan hayvancılıkla uğraşarak aile ekonomisine katkı sağlıyor - Genç girişimci Yıldız Turan: - "40 koyun ile başladım, şimdi 90'lara çıkardım. Yine 26 kuzuyu satarak hem aile bütçesine katkı sağladım hem de bu işin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardım"

Zonguldak'ta üniversite sınavlarına hazırlanırken "Genç Çiftçi Projesi" ile tanışan 20 yaşındaki Yıldız Turan, her geçen gün çoğalttığı koyunlarıyla aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Ereğli ilçesine bağlı Sofular köyünde yaşayan ve üniversite sınavlarına hazırlanan Yıldız Turan, yakınlarının tavsiyesiyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın başlattığı projeye başvurdu.

Başvuru yapmasının ardından 40 koyun ile hayvancılığa başlayan ve bu sayıyı kısa zamdan 90'a çıkaran Turan, aile ekonomisine katkı sağladığı işlerinin yanında üniversite sınavlarına hazırlanmaya devam ediyor.

- "Hem aileme hem ülkeme katkı olması için yapıyorum"

Turan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tavsiye üzerine projeye başvurduğunu belirterek, "Kadın ve genç olmamın benim için artı puan olacağını biliyordum. Başvurdum, kabul edildi." dedi.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Ereğli İlçe Müdürlüğü tarafından kendisine teslim edilen "Merinos" cinsi 40 koyunun bakımına, evinin hemen yanındaki arazide başladığını anlatan Turan, şöyle konuştu:

"40 koyun ile başladım, şimdi 90'lara çıkardım. Yine 26 kuzuyu satarak hem aile bütçesine katkı sağladım hem de bu işin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha farkına vardım. Ülkemi kalkındırmak, hem aileme hem ülkeme katkı olması için yapıyorum."

Turan, hiç ummadığı bir fırsatı yakaladığını dile getirerek, "Hedefim koyunlarımın sayısını daha da yukarılara taşımak. Öncelikle devletime bir kez daha teşekkür ediyorum. Böyle bir proje hazırladığı için çok mutluyum. Bir yandan da eğitimimi tamamlamaya çalışıyorum. Öğretmenlerim gurur duyuyor. Okuyamazsam zaten bu işi yapacağım, bu işle ilgileneceğim. Hayvancılık yapılabilir, hor görülmemelidir." ifadelerini kullandı.

Yıldız Turan, koyunların sağlık kontrollerinin devlet tarafından ücretsiz yapılmasının da büyük bir şans olduğunu sözlerine ekledi.

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Ereğli "Genç Çiftçi Projesi" Yıldız Turan Zonguldak

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