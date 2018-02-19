Üniversitede 14 öğretim görevlisine hırsızlık şoku

Edinilen bilgiye göre, olay geçtiğimiz Cumartesi gecesi Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü idari binasında yaşandı. Gece yarısı Mühendislik Fakültesi'ne giren hırsız, Makine Mühendisliği Bölümü idari binada bulunan 14 ayrı öğretim görevlisine ait ofisin kapı kilidini kanırtıp içeriye girdi. 6 adet notebook ve çok sayıda harici bellek çalan hırsız işini bitirdikten sonra üniversiteden ayrıldı.
Olayın ihbar edilmesinin ardından inceleme başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerinden tespit ettikleri A.O.G.(35) isimli şahsı kısa sürede yakaladı. Ayrıca A.O.G.'nin sattığı çalıntı malzemeleri alan G.Ö.(31) isimli kişiye de hırsızlık malı eşyayı satın almaktan işlem yapıldı.
Emniyetteki ifadesi tamamlanan A.O.G. adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor. (İHA)
Selahattin Demirtaş'a kötü haber
Durdurun bu adamı! Sosyal medyada hızla yayıldı
Sözleşmeli öğretmen başvurusu hakkında MEB'den son dakika duyuru! İşte başvuru tarihi ve koşulları
Arabada cinsel ilişki faciası! Fark etmediler öldüler
Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!
Suriye rejiminin Afrin'e gireceği iddiası sonrası bölge TSK tarafından bombalanıyor
Sütyeninden çıkanlar şoke etti!
Türk kadın pilot sanal alemi salladı
Suriye: İsrail, ABD ve Türkiye dahil her türlü saldırganla mücadeleye devam edeceğiz
Yoksa dinozor mu? Esrarengiz fosilin sırrı çözüldü!
Kadir Topbaş'tan olay sözler: Hiçbirine imza atmadım, Ankara'dan izin veriliyor
Okuyucu Yorumları 0 yorum