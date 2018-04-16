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Üniversitede bahar şenlikleri spor müsabakalarıyla başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.04.2018 14:08 | Son Güncelleme

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin bahar şenlikleri spor müsabakalarıyla başladı.Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin gelenekselleşen Bahar Spor Müsabakaları, Rektör Prof.

Üniversitede bahar şenlikleri spor müsabakalarıyla başladı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin bahar şenlikleri spor müsabakalarıyla başladı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi’nin gelenekselleşen Bahar Spor Müsabakaları, Rektör Prof. Dr. İbrahim Taş’ın başlama vuruşunu yaptığı futbol müsabakasıyla başladı. Spora olan ilgisiyle bilinen Rektör Taş, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen tüm personele teşekkür ederek, müsabakalara katılan tüm sporcu ve takımlara başarılar diledi.
Spor müsabakalarında, üniversite personelinden oluşan Yapı Spor ve Ötüken takımlarını karşı karşıya getiren mücadelede gülen taraf 3-2’lik skorla Ötüken oldu. Günün bir diğer müsabakasında ise Zeytindalı, Dirişil Spor’u 10’a 1 mağlup etmeyi başardı. 2018 Bahar Spor Müsabakaları kapsamında öğrenci takımları arasında oynan maçlarda ise; Bilecik Meslek Yüksek Okulu Sağlık Yüksekokulu’nu 2-1, Osmaneli MYO Ziraat Fakültesi’ni 10-2, Yabancı Diller Gölpazarı MYO’yu 5-3 ve Pazaryeri MYO Sağlık Hizmetleri MYO’yu 8-1 mağlup etti.
Oyunların ikinci gün müsabakasında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) ile Salık Yüksekokulu erkek voleybol takımları karşı karşıya geldi ve İİBF mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. İlk haftanın son maçında ise İİBF ile Meslek Yüksek Okulu (MYO) erkek basketbol takımları arasındaki karşılaşmayı İİBF 53-48 kazandı.
Öte yandan müsabakaların 17-18-19 Nisan’da gerçekleşecek olan maçlarla devam edeceği belirtildi.

Üniversitede bahar şenlikleri spor müsabakalarıyla başladı

Üniversitede bahar şenlikleri spor müsabakalarıyla başladı

Üniversitede bahar şenlikleri spor müsabakalarıyla başladı

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