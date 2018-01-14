Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Selçuk Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup ülkü ocakları üyesi genç, geçen 3 Ocak günü, Alaeddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sanatçı Ali Kınık'ın katıldığı konser düzenledi. Konser öncesi Ülkü Ocakları Selçuk Üniversitesi sorumlusu İbrahim Akar, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kasım Akta'ya iki adet av tüfeği hediye etti. Hediye sırasında çekilen fotoğraflarda sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Üniversitede düzenlenen etkinlikte tüfeğin hediye edilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"HATIRA AMAÇLI HEDİYE ETMİŞTİM"

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yapan İbrahim Akar, tüfekleri hatıra amaçlı hediye ettiğini belirterek, şunları söyledi:

''Ben Beyşehirliyim, babamda Üzümlü Mahallesi’nde bir silah atölyesinde çalışıyor. Bizim yöreyi ziyaret eden protokol üyelerine, bakanlara tüfek hediye edilir. Ben de babamın yapmış olduğu her türlü kaydı ve ruhsatı bulunan iki adet av tüfeğini, Ülkü Ocakları Başkanımıza ve başkan yardımcısına, hatıra amaçlı hediye ettim. Kötü bir amacım yoktu. Sadece tüfek hediye ettim, yanında fişek hediye etmedim. Başkanımız ve başkan yardımcımız da, hediyeyi kabul etmedi ve Ülkü Ocakları olarak bizim bedensel engelliler için kampanyamız var, o kampanya kapsamında tüfeklerin karşılığında bedensel engellilere tekerlekli sandalye hediye edeceğiz.''