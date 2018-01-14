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Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

GÜNCEL HABERLERİ | 14.01.2018 22:12 | Son Güncelleme 5 saat önce

Konya Selçuk Üniversitesi'nde Ülkü Ocakları üyesi öğrenciler tarafından düzenlenen konserde, tüfek hediye edilmesi tepkilere neden oldu. Tüfeği hediye eden Ülkü Ocakları Selçuk Üniversitesi Sorumlusu Akar, ''Ülkü Ocakları Başkanımıza ve başkan yardımcısına, babamın ürettiği her türlü kaydı ve ruhsatı olan iki adet tüfeği hatıra amaçlı hediye ettim. Kötü bir amacım yoktu. Onlarda hediyeyi kabul etmedi ve tüfeklerin karşılığında bedensel engellilere tekerlekli sandalye hediye edeceğiz'' dedi.

Üniversitede düzenlenen etkinlikte 'silah' hediye edildi! Tepkiler sonrası açıklama geldi

Selçuk Üniversitesi'nde eğitim gören bir grup ülkü ocakları üyesi genç, geçen 3 Ocak günü, Alaeddin Keykubat Kampüsü Süleyman Demirel Kültür Merkezi'nde sanatçı Ali Kınık'ın katıldığı konser düzenledi. Konser öncesi Ülkü Ocakları Selçuk Üniversitesi sorumlusu İbrahim Akar, Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini ve Başkan Yardımcısı Yusuf Kasım Akta'ya iki adet av tüfeği hediye etti. Hediye sırasında çekilen fotoğraflarda sosyal medya hesaplarında yayınlandı. Üniversitede düzenlenen etkinlikte tüfeğin hediye edilmesi sosyal medyada tepkiye neden oldu.

"HATIRA AMAÇLI HEDİYE ETMİŞTİM"

Sosyal medyadaki tepkiler üzerine açıklama yapan İbrahim Akar, tüfekleri hatıra amaçlı hediye ettiğini belirterek, şunları söyledi:

''Ben Beyşehirliyim, babamda Üzümlü Mahallesi’nde bir silah atölyesinde çalışıyor. Bizim yöreyi ziyaret eden protokol üyelerine, bakanlara tüfek hediye edilir. Ben de babamın yapmış olduğu her türlü kaydı ve ruhsatı bulunan iki adet av tüfeğini, Ülkü Ocakları Başkanımıza ve başkan yardımcısına, hatıra amaçlı hediye ettim. Kötü bir amacım yoktu. Sadece tüfek hediye ettim, yanında fişek hediye etmedim. Başkanımız ve başkan yardımcımız da, hediyeyi kabul etmedi ve Ülkü Ocakları olarak bizim bedensel engelliler için kampanyamız var, o kampanya kapsamında tüfeklerin karşılığında bedensel engellilere tekerlekli sandalye hediye edeceğiz.''

"HEDİYE EDİLEN SİLAH KABUL EDİLMEMİŞTİR"

Ülkü Ocakları Konya İl Başkanı Mustafa Taha Çini de yaptığı basın açıklamasında, ''Şahsıma hediye edilen silah kabul edilmemiş ve nezaket kuralları çerçevesinde sahibine teslim edilmiştir. Arzu ettiği takdirde hediyenin değeri oranında, engelle aracı alabileceği belirtilmiş, arkadaşımızın da kabul etmesi üzerine engelli araçları sipariş edilmiştir. Engelli araçları geldiğinde ihtiyaç sahiplerine hediye edilecektir.'' dedi.

ÜNİVERSİTEDEN AÇIKLAMA

Selçuk Üniversitesi yetkilileri de, konserin öğrenciler tarafından yasal izinler alınmak kaydıyla gerçekleştirildiğini, etkinlik sırasında verilen hediyeden bilgileri olmadığını, yeni öğrendiklerini ve konuyla ilgili inceleme başlattıklarını söyledi.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
MHP silah Konya Selçuk Üniversitesi Ülkü Ocakları

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Okuyucu Yorumları 9 yorum
çağın ve türkiyenin en gereksiz şeyi ülkücülük
Her zaman soyledigim gibi , bu ulkede medeni ve Ataturkcu insanlar disinda herkes bir ic savasa hazir. Bu arada ite kopege tapanlardanda baska bir sey mi bekliyordunuz ki , bir kitap hizmet yada vatana millete faydasi olan birsey mi yapacaklar saniyordunuz yani , Aslinda bunlar pkk dan daha boluculerdir bu ulke icin. Nerde kanun disi bir is var altindan bu kallesler cikar. Toptan yasaklanmalari gerekiyor
Üniversiteye nasıl silah sokabiliyorlar? Acil bu konuda soruşturma açılmalı üniversite ve bu öğrenciler hakkında. Hem üniversitede siyasetin ne işi var? Bunlar eşkıyalığa mı geliyorlar okuma ya mı? Bu ülkü ocakları tarzı şeyler üniversiteden uzaklaştırılmalı. Tiplere bak bunlar mı öğrenci?
Silahlanmaya alenen hediyeler verilmeye devam, ülkem süper gidiyorsun,sonunda her aile, sülale veya aşiret kendi bölgesinde hakimiyete geçecek bu silahlarla ve çok övünülen osmanlı öncesi beyliklere döneceğiz. Ancak bu şekilde bir ülke paramparça olur. Dışarıdan müdahaleye gerek yok.Biz kendi kendimizi imha ediyoruz.
kızmıya gerek bence üniversiteler zaten bilim dışında herşey bu yıllardır değişmeyen gerçek .ezelden beri aynı dövüş kulubü,eylence yuvası yada aileden kaçma yeri
Ülkü ocakları misyonunu yıllar önce doldurmuştu Bahçelide zaten partisini tasfiye ediyo az kaldı bunlardan kurtulacak Türkiye
Her zaman diyorum en büyük hastalık ırkçı ve kinci dincilik hastalığıdır.Birde bu hastalıklı ırkçı ve kinci dinci zavalılar devlet tarafından destekleniyorlarsa böyle silah hediyeleri apaçık bir şekilde olur.İnsanlığı öğrenemiyen bu cehaletli insanlık safsatalılara lanetler olsun diyoruz.
ben yetmiş yaşında bir ülkücüyüm, sizleri asla ülkücü olarak görmüyorum, bize ülkücülüğü özetle şu şekilde öğrettiler; mükemmel bir insan olmanın gereklerini harfiyen yerine getirmektir, insanlar sadece hata yapar, hatadan da dönülür, o kadar.
Memleket hiç iyiye doğru gitmiyor damdaki baykuş olmaya gerek yok gözü gören herkes anlar bunu.Kutuplaşma artıyor sen bendensin o benden değil....
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