Üniversitede öldürülen Serdar Çağlak, son yolculuğuna uğurlandı

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Eğitim Fakültesi'nde araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından öldürülen Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak (33), memleketi Kayseri'de toprağa verildi.
ESOGÜ'nün Meşelik Kampüsü'ndeki Eğitim Fakültesi'nde geçen perşembe araştırma görevlisi Volkan Bayar tarafından tabancayla öldürülen 4 kişiden Öğretim Üyesi Dr. Serdar Çağlak'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından memleketi Kayseri'ye getirildi. Dr. Serdar Çağlak için Hunat Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Kayseri Valisi Süleyman Kamçı, Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Muhammet Güven, Dr. Çağlak'ın ailesi, arkadaşları ve vatandaşlar katıldı. Cenaze töreninde Çağlak Ailesi taziyeleri kabul etti.
Hunat Cami'nde kılınan cenaze namazının ardından Dr. Serdar Çağlak'ın cenazesi, İldem Mezarlığı'nda gösyaşları arasında toprağa verildi.
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