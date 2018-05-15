HABER

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 07:22 | Son Güncelleme

Danıştay, Konya'daki Selçuk Üniversitesi’nde 2 kadını taciz ettiği iddiasıyla şikâyet edilen, soruşturma izni verilmeyen Sağlık Spor Kültür Daire Başkanı H.H.S.’nin yargılanması yönünde karar verdi

Üniversitede skandal! Daire başkanı hakkında akılalmaz iddia

Konya Selçuk Üniversitesi’nde geçen yıl Sağlık Spor Kültür Daire Başkanlığı görevini yürüten H.H.S., iddiaya göre 2 kadın çalışana “Sevgilin var mı? Sevgilim olmamı ister misin? Şevhetli bir şekilde sevişmek ister misin?” gibi ifadelerle tacizde bulundu. H.H.S. kadınlardan 28 yaşındaki T.Ö.’yü olayı kimseye anlatmaması için defalarca silahla tehdit etti. Bir süre sonra tehdit ve tacizlere daha fazla dayanamayan kadın, durumu üniversite yönetimine yazılı olarak bildirdi. T.Ö.’nün şikâyetinin ardından diğer kadın Y.C. de H.H.S. hakkında şikâyetçi oldu. Üniversite yönetimi şikâyetlere rağmen işlem yapmazken, sadece şüphelinin görev yerini değiştirdi. Mevlana Araştırmaları Enstitüsü’ne gönderilen H.H.S. hakkında Konya Valiliği İl İdare Kurulu da “soruşturma açılmasına gerek olmadığı” yönünde karar aldı. Bunun üzerine T.Ö.’nün avukatları Danıştay’a başvurdu.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samancı'nın haberine göre Danıştay 1. Dairesi, Konya Valiliği’nin men-i muhakeme kararının bozulmasına ve şüphelinin yargılanmasına hükmetti. Yargılama Konya Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılacak.

‘HESAP VERECEK

Danıştay’ın aldığı kararın kendisini çok mutlu ettiğini ifade eden T.Ö. “Danıştay bozdu. Şimdi bu adam adalet karşısında hesap verecek. Ruh sağlığımın bozuk olduğuna dair verilen raporlar hakem hastane tarafından da onaylandı. Yaklaşık 3 aydır psikolojik tedavi görüyorum. İlaç kullanıyorum. Bu olay hayatımı mahvetti” dedi.

Muharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyorMuharrem İnce'den çok sert sözler: Bazı pislikler geri dönüyor
Olası 'Marmara depremi'ndeki gaz iddiası ortalığı karıştırdıOlası 'Marmara depremi'ndeki gaz iddiası ortalığı karıştırdı
Ramazanda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladıRamazanda hava nasıl olacak? Meteoroloji açıkladı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Konya Selçuk Üniversitesi istismar

En Çok Okunan Haberler

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

Fatih Portakal'dan çok sert sözler: Sıktığım o eli geri alıyorum!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

24 Haziran erken seçimi sonuçları için bomba anket!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Fox TV'nin iddialı dizisi ekrana veda ediyor!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Benzin, motorin ve LPG'ye zam!

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

Erdoğan'dan İsrail ve ABD'ye Gazze katliamı tepkisi

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

24 Haziran seçim sonuçları ile ilgili anketler bu kez farklı olacak!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Alaattin Çakıcı'ya af çıkar mı?

Alaattin Çakıcı'ya af çıkar mı?

Fethullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Fethullah Gülen'in yeni görüntüleri ortaya çıktı

Akşener'e çirkin saldırı! Merali Gıdıkla oyunu tepki topluyor

Akşener'e çirkin saldırı! Merali Gıdıkla oyunu tepki topluyor

Alman basınından flaş iddia! Adalet Yürüyüşü'nde 'dinleme' skandalı

Alman basınından flaş iddia! Adalet Yürüyüşü'nde 'dinleme' skandalı

Ebru'nun sır dolu ölümü!

Ebru'nun sır dolu ölümü!

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün silah pazarlığı kamerada

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'ün silah pazarlığı kamerada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.