Üniversitede Türk geleneklerine göre kutlama

Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Fakülte bahçesinde Türk geleneklerine göre kurulan çadırı gezen üniversite öğrencileri, daha sonra ata bindi.
Mehteran takımının ardından Kastamonu Üniversitesi Halk Oyunları Topluluğu da gösteri sundu.
Türk devletlerinin bayraklarının asıldığı etkinlikte öğrencilere Özbek pilavı ile kımız ikram edildi.
Eğitim Fakültesi Türk Tarih Kulübü Başkanı Ebubekir Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla farklı bir etkinlik düzenlemek istediklerini söyledi.
Okul bahçesine kurulan çadırda öğrencilere Türk geleneklerinin anlatıldığını belirten Yılmaz, "Türkler için at çok önemli. Öğrenci arkadaşlarımız ata binsin diye etkinliğimize at getirdik. Gün boyu okul bahçesinde ata binecekler. Ayrıca geleneklerimizi anlatan çok sayıda etkinliğimiz olacak." dedi.
Türklerin tarih boyunca mücadele ettiğini dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Kurtuluş Savaşı'nda dünya milletleri birleşip idam sehpasına çekmek istediler. Asil Türk, boynunu eğmedi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu vatanı emanet ettiği Türk gençleri olarak Türklük şuur ve bilincini kendimize rehber edinmiş bulunmaktayız."
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