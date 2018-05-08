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Üniversitede yangın tatbikatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2018 18:51 | Son Güncelleme

KBÜ'de UMKE, sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta, öğrenciler sınıflardan tahliye edilirken, çatıya çıkan iki öğrenci itfaiye merdiveniyle kurtarıldı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu'nda, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile sağlık ve itfaiye ekiplerinin katıldığı tatbikatta, öğrenciler sınıflardan tahliye edilirken, çatıya çıkan iki öğrenci itfaiye merdiveniyle kurtarıldı.

Senaryo gereği deprem sonrası bina içerisinde yaşanan yangının canlandırıldığı tatbikatta, ilk önce binanın giriş katındaki personel tahliye edildi. Daha sonra olay yerine UMKE, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Depremde yaralananlar, ekipler tarafından dışarı çıkarılırken, öğrenciler binadan tahliye edildi.

Yangın nedeniyle binanın çatısına çıkan iki öğrenci de itfaiye merdiveniyle kurtarılırken, bazı yaralılar sedyeyle çıkarılıp ambulansla hastaneye sevk edildi.

Başarıyla tamamlanan tatbikat sırasında bazı öğrenciler yaşananları telefonlarına kaydetti.

KBÜ Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Öğretim Görevlisi Asım Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada, acil eylem tahliye planı uyguladıklarını söyledi.

Birçok kişinin bu tarz uygulamalardan haberi olmadığını ifade eden Aydın, "Yüksekokul olarak hedeflediğimiz benzer bir durum başımıza geldiğinde nasıl bir uygulama, ne kadar sürede bina tahliye edilebilir, yaralılarımız nasıl hastanelere intikal ettirilebilir, açıkçası önce kendimiz bu noktada bilinçlenmek ve bu bilinci de personelimize özellikle öğrencilerimize uygulayarak yaşatmak istedik." diye konuştu.

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Asım Aydın Karabük KBÜ tatbikat Yabancı Diller Yüksekokulu

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