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Üniversitede Yeşilay Gençlik Konseri düzendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 15:02 | Son Güncelleme

Adıyaman Üniversitesi Yeşilay Topluluğu tarafından 6.

Üniversitede Yeşilay Gençlik Konseri düzendi

Adıyaman Üniversitesi Yeşilay Topluluğu tarafından 6. Element Gurubu ve Sanatçı Kenan Damar’ın katıldığı ‘Yeşilay Gençlik Konseri’ düzenlendi.
Rektörlük Konferans Salonunda gerçekleştirilen konserde Adıyaman Vali Yardımcısı Yasin Yunak, İl Emniyet Müdürü Metin Alper’in eşi Kezban Alper, Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Hakan Özöncel ve öğrenciler katıldı.
Konserde, Dönence, Unutamadım, Altın Yüzüğüm Kırıldı, Islak Islak, Resimdeki Gözyaşları, Hey On Beşli, Anlasana, Çanakkale İçinde, Yalan, Çöpçüler, Akdeniz Akşamları, Estarabim, Derrule, Dert Olur ve Turnam gibi birbirinden güzel eserler seslendirildi.
Program sonrasında Yeşilay Adıyaman Şube Başkanı Özöncel tarafından konserdeki tüm sanatçılar adına Kenan Damar’a plaket takdim edildi.

Üniversitede Yeşilay Gençlik Konseri düzendi

Üniversitede Yeşilay Gençlik Konseri düzendi

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