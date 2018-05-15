"Üniversiteli anneler" kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı

Üniversitenin öğretim üyelerince hafta sonları, evlat yetiştiren ve geleceğin teminatı olan annelere bir şeyler katmak, ufuklarını genişletmek, çevrelerinin farkına varmalarını sağlamak ve güzel vakit geçirmek amacıyla bazı derslerin verildiğini belirten Güllüce, "Gönül isterdi ki bizler de birlikte olalım. Karşımda oturanlar anne ama kürsüde değil orada oturdukları sürece bizim öğrencilerimiz. Dolayısıyla hepiniz biraz öğrencisiniz. Öğrencilik güzel şey, o sıralarda oturmak, hocayı dinlemek, kaygısız bir şekilde kendini derse vererek zaman geçirmek aslında arkaya baktığınızda çok güzelmiş. Sizler de eminim o güzelliği tattınız." diye konuştu.

Proje kapsamında annelere 2 aylık eğitim sürecinde öğretim görevlilerince girişimcilik ve örnekleri, aile içi iletişim, kadına yönelik şiddetin nedenleri, ailenin eğitimdeki rolü, kadının yasal hakları, kadın sağlığı ve çocuk gelişimi ile kadın derneklerinin tanıtımı konularında eğitim verildi.

"Bizim bu projeyi yaparken amacımız şuydu, 'Ev hanımları evlerinden kolay kolay dışarı çıkamıyorlar. Ne yapalım' diye düşünürken Anne Üniversitesi Projesi ortaya konuldu. Biz de belediye olarak bütün masraflarını üstlendik. Ev hanımları sabahları erkenden kalkarlar, çocuklarının ve eşlerinin kahvaltıları, evin temizliği, öğlen yemeği derken ciddi bir yoğunluk içerisindeler ve dışarıyla bağlantıları çok fazla olmuyor. Bu projeyle bunları evlerinden dışarı çıkaralım, sosyal hayatla ilgili fikir ve düşüncelerini artıralım, görgü ve bilgilerini artırmak maksadıyla bu proje gerçekleşti. Şu an itibariyle de öğrencilerimizi mutlu görüyorum. Bundan sonraki hayatlarınızda başarılar diliyorum."

Başta üniversite rektörü ve öğretim üyelerinin ciddi katkısı olduğunu aktaran Korkut, şunları dile getirdi:

Anne Üniversitesi Projesini üçüncü kez gerçekleştirdiklerini anlatan Korkut, "Yaklaşık iki dönemde 150 öğrencimiz buradan mezun oldu, diplomalarını aldılar. Aşırı derecede ısrar olması dolayısıyla annelerimiz talepte bulundular." dedi.

Anne Üniversitesi Projesi öğrencilerinden 48 yaşındaki üç çocuk annesi Suna Sevinç de bugüne kadar her anne gibi günlük telaşların peşinde koştuğunu söyledi.

Sevinç, Anne Üniversitesinde çocuklarının yaşadığı heyecanı, gururu ve sevinci bir nebze olsun tatmak ve yaşamak istediğini belirterek, "Hocalarımızla olan iletişimimizin verimli ve eğitici olması sebebiyle her haftayı iple çektim. Eğitim süresince hayata farklı bir açıdan bakmayı ve kendi haklarımı daha iyi savunmayı öğrendim. Bunların sayesinde özgüvenim arttı. Bugün ben ve arkadaşlarım bu mutlu günümüzü sizlerle paylaşmanın gururunu yaşıyoruz. Bu vesileyle emeği geçenlere teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından öğretim üyelerine hizmetlerinden dolayı teşekkür belgesi verildi.

Katılım belgesi alan anne öğrenciler de mezuniyetlerini kep atarak aileleri ile kutladı.

Programa, ATAKSAM Müdürü Prof. Dr. Reva Balcı Akpınar, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Cemil İlbaş ve mezunlar ile aileleri katıldı.