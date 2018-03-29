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Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 20:57 | Son Güncelleme

Üniversitedeki hocasının otel odasında tişörtle asılmış şekilde bulunan hukuk öğrencisi Başak K.’den üzücü haber geldi. 5 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Alara, hayatını kaybetti.

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber geldi!

Üniversiteli Başak Alara’dan kötü haber

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Başak Alara Karademir, özel bir üniversitede Hukuk Fakültesi’nde okuyordu. İddialara göre, Başak Alara Karademir arkadaşları ve üniversiteden iki öğretim üyesiyle birlikte Ankara’ya bir gezi programına katıldı
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23 Mart Günü Ankara’ya giden gezi grubu birçok yeri ziyaret ettikten sonra konakladıkları otele döndü.
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İddialara göre, 24 Mart gecesi Başak Alara Karademir ile öğretim üyesi Yrd. Doç. Hasan Atilla G. arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın Karademir özür dilemek için odasına çekilen Yrd. Doç. Hasan Atilla G.’nin odasına gitti.
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Bir süre sonra odadan çıkan Hasan Atilla G. tekrar odasına döndüğünde banyoda Karademir’in baygın halde yatarak buldu.
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Otel görevlileri tarafından polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İntihar teşebbüsünde bulunduğu öne sürülen Karademir, kaldırıldığı hastaneden yoğun bakım ünitesine alındı. Genç kadın 5 gün süren yaşam mücadelesi bu akşam kaybetti.
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Öte yandan olayla ilgili soruşturma başlatan polis, öğretim üyesi Hasan Atilla G.’yi gözaltına almış tı ancak adliyeye sevk edilen öğretim üyesi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
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