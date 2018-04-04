Üniversiteli Emine tek dersten kalınca okulu uzadı, çekilişte otomobil kazandı

ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü son sınıf öğrencisi Emine Büşra Öznur (24), tek dersten kalıp okulu uzayınca memleketi Afyonkarahisar'a gidemedi. Eskişehir'de bir alışveriş merkezinin otomobil çekilişine katılan üniversiteli Emine'ye çekilişte otomobil çıktı.
Tepebaşı ilçesi Eskibağlar Mahallesi Üniversite Caddesi'ndeki bir alışveriş merkezi, müşterileri için otomobil çekilişi düzenledi. Çekilişe 86 bin kişi 530 bin katılım fişi ile katıldı. Noter huzurunda yapılan çekilişte lüks bir otomobil, ESOGÜ Mühendislik Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği son sınıf öğrencisi Emine Büşra Öznur'a çıktı. Otomobilini AVM yetkililerinden Afyonkarahisar'dan gelen ailesiyle birlikte teslim alan Emine Büşra Öznur, "Geçen yıl mezun olmam gerekiyordu. Ancak tek dersten kalınca okulum uzadı. Bu nedenle Eskişehir'de kaldım. Eskişehir'de gittiğim alışveriş merkezinde otomobil çekilişe katıldım. Otomobili kazanacağımı hiç beklemiyordum. Çok mutluyum" diye konuştu.
FOTOĞRAFLI
73 yaşındaki tacizciden mide bulandıran savunma
Hakan Atilla için 188 ay hapis cezası istemi
Bu nasıl anne! Bebeğinin katiliyle hastanede ilişkiye girerken yakalandı
Kılıçdaroğlu sert tepki göstermişti! Ünlü isimlerden yanıt geldi
İki arkadaşıyla geneleve gitti! Sonrası dehşet!
Akşener'den Erdoğan'a kamuflaj tepkisi!
ABD kararını verdi! Suriye'deki Amerikan askerleri...
AK Parti hareketlendi! Kabine revizyonu mu geliyor?
Bu halde dünyaya geldi, doktorun söyledikleri şoke etti
Kızına evlilik teklif edilirken bakın o pankartla ne yaptı
Hepatit B araştırması korkunç gerçeği gözler önüne serdi
WhatsApp'ta yeni özellik! Artık çok kolay...
Güçlü bir OnePlus'a hazır olun! OnePlus 6'nın özellikleri sızdırıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum