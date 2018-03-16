Üniversiteli gençlerden köy çocuklarına destek

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) öğrencileri, köy okuluna kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu.
Üniversitenin Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu, Bitlis’in Güroymak ilçesi Gedikpınar Köyü İlkokulu öğrencilerine kıyafet ve kırtasiye yardımında bulundu. Danışmanlığını BEÜ Yabancı Diller Bölümü Öğretim Görevlisi Hüseyin Kürşat Durmaz’ın yürüttüğü Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu tarafından Bitlis’in Güroymak ilçesi Gedikpınar Köyü İlkokulu öğrencilerine kıyafet ve kırtasiye yardımında bulunuldu. Kısa tiyatro gösterileri ve oyunlarla eğlenceli bir öğrenme ortamı sağlanarak çeşitli konularda öğrencilerin eğitimlerine katkıda bulunan Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu, 38 öğrencisi bulunan köy okulunun çeşitli bağışçılardan sağlanan yardımlarla giyim ve kırtasiye ihtiyaçlarını da karşıladı.
Gedikpınar Köyü İlkokulu öğretmenlerinin ve köy halkının takdirini toplayan topluluk, çocukların belleklerinde güzel bir anı bıraktı.
Öğretim Görevlisi Hüseyin Kürşat Durmaz, Bitlis Eren Üniversitesinin adını layıkıyla temsil etmenin gururunu yaşadıklarını, toplumsal duyarlılığını her fırsatta sergileyen Toplum Gönüllüleri Öğrenci Topluluğu olarak kendilerine yakışan bir etkinlik gerçekleştirildiğini belirtti.
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