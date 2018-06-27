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Üniversiteli gençten Kılıçdaroğlu'nun istifası için oturma eylemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2018 17:59 | Son Güncelleme

AFYONKARAHİSAR'da üniversite öğrencisi Yunus Yürekli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunarak, partinin il binası önünde oturma eylemi yaptı.

Üniversiteli gençten Kılıçdaroğlu'nun istifası için oturma eylemi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR'da üniversite öğrencisi Yunus Yürekli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na istifa çağrısında bulunarak, partinin il binası önünde oturma eylemi yaptı.
Afyonkarahisar'da oturan, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 1'inci sınıf öğrencisi Yunus Yürekli, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Seçimi'nde CHP'nin aldığı oy oranını eleştirdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun partiyi iyi yönetemediğini iddia eden Yürekli, il binası önünde oturma eylemi yaptı. Türkiye genelindeki eylemler bittiğinde kendisinin de oturma eylemini bitireceğini vurgulayan Yunus Yürekli, "Bugün oturma eylemine başlamamın nedeni CHP İl Başkanlığı'nda bir toplantı olması ve buna tepki çekmekti. Herhangi bir örgüte de üye değilim ve tek başımayım. CHP içerisinden yöneticiler, gençlik örgütüne üye olup olmadığımı sürekli soruyor. Ama değilim. Bir örgüte üye olsam tek başıma eylem yapmam" dedi.
'KILIÇDAROĞLU CHP'Yİ YÖNETEMİYOR'
Herkes gibi sıradan bir vatandaş olduğunu kaydeden Yürekli, kitap okumayı ve siyaset yapmayı çok sevdiğini belirtti. Türkiye'de bir şeylerin farkında olan bir vatandaş olduğunu anlatan Yürekli, şöyle konuştu:
"Eylem yapma sebebim tamamen CHP'nin yönetilememesidir. Nasıl ki CHP kampanya yaparken Türkiye'nin yönetilememe sorunsalından yola çıkarak hareket etti, ben de CHP'nin kendi içinde yönetilememe sorunsalı olduğunu düşünüyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'nin başkanlığına layık olduğunu düşünmüyorum. Kılıçdaroğlu partiye geldiğinde yüzde 24 ile yüzde 25 oranında oy alırken, şu an yüzde 22 oy almasını ve kaybedilen seçimleri kabul etmeyerek itiraz ediyor. Bunun dışında 41 yıldır 30 barajını aşamamış CHP'ye Muharrem İnce'nin tek başına barajı aştırabilmesini olumlu buluyorum. Ortada Kemal Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi bir başarı varsa, bu başarı kendi başarısı değil; Muharrem İnce'nin bizzat kendisinin başarısıdır. Muharrem İnce'nin bence başkanlığa daha çok yakışacağını düşünüyorum. O olmasa bile yine de Kemal Kılıçdaroğlu'nun gitmesini bekliyorum."
Yürekli, konuşmasının ardından eylemine devam etti.
'SEÇİMİN KAYBEDENİ CHP'
Yunus Yürekli'nin eylemi sırasında CHP İl Başkanı Savaş Erdoğan ise ilçe başkanlarıyla birlikte toplantısının ardından basın açıklaması yaptı. 24 Haziran seçimlerinin eşit koşullarda ve demokratik bir ortamda yapılmadığını iddia eden İl Başkanı Erdoğan, "Sonuç olarak seçimin kaybedeni CHP örgütü, bu ülkenin tüm Atatürkçü, laik, cumhuriyetçi ve devrimci kadroları olduğunu düşünüyoruz. Sorumlu siyaset anlayışı gereği kaybedenlerin, bizler de dahil olmak üzere koltuklarını bırakmaları gerektiğini düşünüyoruz. Bu bağlamda il başkanlarını, ilçe başkanlarını, kurultay delegelerini, kadın ve gençlik kollarını, parti meclisini, MYK'yi ve milletvekillerini göreve davet ediyoruz" dedi.
'HEPİMİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ'
CHP İl Başkanı Erdoğan, bu açıklamanın bir uyarı olduğunu vurgulayarak, istifalarının ceplerinde olduğunu, uyarılarının Genel Merkez ve Genel Başkan tarafından dikkate alınmasını, haftaya tekrar bir toplantı ve değerlendirme yapacaklarını dile getirdi. CHP'de kaybedenlerin artık bayrağı genç kadrolara teslim etmesinden yana olduklarına dikkat çeken Erdoğan, "Biz hepimiz büyük bir aileyiz. Genel Başkanımızı da seviyoruz, saygı duyuyoruz. Bu açıklamaları yapmak onun kötü bir insan olduğu anlamına gelmiyor. Ama olmuyor. Olmadığı için sadece genel başkan değil, illerde kaybeden tüm örgütlerin, oyları düşen tüm örgütlerin bayrağı yeni, genç, bu işi başarabilecek arkadaşlara teslim edilmesini istiyoruz" diye konuştu.

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Üniversiteli gençten Kılıçdaroğlu'nun istifası için oturma eylemiÜniversiteli gençten Kılıçdaroğlu'nun istifası için oturma eylemiÜniversiteli gençten Kılıçdaroğlu'nun istifası için oturma eylemi

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