Üniversiteli Hazal'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı

Alper KORKMAZ / İSTANBUL, (DHA) Beşiktaş'ta bu sabah 6. kattan düşerek hayatını kaybeden üniversite öğrencisi 20 yaşındaki Hazal Akyürek'in cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı. Üniversite öğrencisi Hazan Akyürek'in cenazesi Yenibosna'daki Adli Tıp Kurumu morguna getirilmişti. Akyürek'in otopsi işlemleri tamamlandı. Genç kızın cenazesi, yakınları tarafından Adli tıp Kurumu'ndan alınarak Zincirlikuyu Mezarlığı Gasilhanesi'ne getirildi.
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