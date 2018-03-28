Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

İstanbul’daki özel bir üniversitenin hukuk fakültesinde 3’üncü sınıf öğrencisi olan 21 yaşındaki Alara K., okulun Ankara’ya düzenlediği geziye katıldı. İddiaya göre, gittikleri eğlencenin ardından öğrencilerin kaldığı otelde Alara K. ile geziye görevli olarak katılan hocalardan Yrd. Doç. H.A.G. arasında tartışma çıktı. Olay sonrası gece 03.00 sıralarında hocasının oteldeki odasına giden genç kız, kendini tuvalete kilitledi. Lobiye inen H.A.G., görevlilerden yardım isteyerek tuvalet kapısını açtırdı. Ancak Alara K., duşakabinin üst demirine asılmış halde bulundu. Hastaneye kaldırılan genç kızın hayati tehlikesi sürüyor.

SERBEST BIRAKILDI

Savcılık ‘olayın şüpheli olması’ gerekçesiyle, gözaltına alınan H.A.G.’nin tutuklanmasını istedi ancak nöbetçi hâkim adli kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi. Anne ve babası hayatta olmayan Alara K.’ya 12 yıldır sahip çıkan dayısı Gencer Gündüz, yeğenini şöyle anlattı:

“İdealleri olan bir kız. İntihara kalkışması mümkün değil. Eğlenceden sonra arkadaşlarının odasında sohbet etmişler. O sırada hocasını kırdığını düşünüp arkadaşıyla hocanın odasına gitmiş. Özür dileyip geri gelmiş. Gece 03.00’te tekrar gitmiş. Hocayla ilişkisi olduğu söyleniyor. Ama buna dair bilinen bir şey yok. Hoca ifadesinde, saat 04.00 gibi yardım istediğini söylemiş. 1 saat kilitli kalıyor ve hoca yardım istemiyor. Bu ilginç. Hocanın dayandırdığı nokta, Alara’yla bir ilişkisi olduğu, uzaklaşmak istediği ama Alara’nın kendisini bırakmadığı...”