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Üniversiteli Özge'nin öldüğü kazada hafriyat kamyonu şoförüne 3 yıl 4 ay hapis cezası

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2018 16:47 | Son Güncelleme

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KADIKÖY'de üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren hafriyat kamyonu şoförü Aydın Yanık, oy çokluğu ile "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı.

Yüksel KOÇ / İstanbul DHA - KADIKÖY'de üniversite öğrencisi Özge Kandemir'in ölümü, arkadaşı Büşra Özsayın'ın da yaralanması ile sonuçlanan kazaya sebebiyet veren hafriyat kamyonu şoförü Aydın Yanık, oy çokluğu ile "Taksirle bir kişinin ölümüne neden olmak" suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasıyla cezalandırıldı. Mahkeme Başkanı İbrahim Temir, üst sınırı 15 yıl olan, "Taksirle bir kişinin ölümü bir kişinin de yaralanması" suçundan yargılanan sanığın, üst sınıra yakın bir ceza ile cezalandırılması ve hüküm ile birlikte sanığın tutuklanması görüşünde olduğunu belirterek mahkemenin kararına muhalif kaldı. İstanbul Anadolu 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına, tutuksuz sanık Aydın Yanık ve avukatı ile Özge Kandemir'in babası Rıza Oktay Kandemir ve avukatı katıldı. Söz alan müşteki Rıza Oktay Kandemir, sanığın cezalandırılmasını istedi. SANIKTAN SON SÖZÜ SORULDU Son sözü sorulan sanık, "Ben kazanın oluşu esnasında maktulü kaldırımda görmüştüm, ancak maktul yoldaymış. Yola nasıl indiğini anlamadım. Dönüş esnasında kasanın arka tarafında çantası takılıyor, bu şekilde vefat ediyor" dedi. OY ÇOKLUĞU İLE 3 YIL 4 AY CEZA ALDI Kararını açıklayan mahkeme oy çokluğu ile sanığı, "Taksirle Özge Kandemir'in ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına" neden olmak suçundan 4 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Bu cezayı "İyi hal" indirimi ile 3 yıl 4 aya indiren mahkeme, sanığın ehliyetinin de 2 yıl süre ile geri alınmasına karar verdi. CEZAYI AZ BULAN BAŞKAN SANIĞIN TUTUKLANMASINI DA İSTEDİ Mahkemenin Başkanı İbrahim Temir, mahkemenin kararına muhalif kaldı. "Taksirle bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemi ile yargılanan sanığın, suçtaki kusurunun ağırlığı nedeni ile üst sınıra yakın bir ceza verilmesi gerektiğini savunan Başkan Temir, sanığın karar ile birlikte tutuklanması gerektiğini de savundu. Başkan Temir, bu gerekçelerle çoğunluk tarafından alınan karara katılmadığını belirtti. İDDİANAMEDEN İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 7 Ekim 2016 tarihinde Özge Kandemir (22) ve arkadaşı Büşra Özsayın'ın (22) Kadıköy Caferağa Mahallesi Mühürdar Sokak ile Tuğlacı Eminbey Sokağı arasında yaya vaziyette yürüdükleri, Özge Kandemir'in çantasının bu sırada sola dönüş yapan Aydın Yanık'ın yönetimindeki kamyonun kasasına takıldığı, Kandemir'in kamyonun tekerleğinin altına doğru sürüklendiği anlatılıyor. Etrafta bulunan vatandaşların sürücüyü uyardıkları belirtilen iddianamede, Kandemir'i kurtarmak amacıyla tekrar hareket eden sürücünün ikinci defa Kandemir'in üzerinden geçtiği, bu suretle hayatını kaybetmesine neden olduğu belirtiliyor. İddianamede aynı olayda Büşra Özsayın'ın da yaralandığı kaydedilerek sanığın, "Taksirle bir kişinin ölümüne ve bir kişinin de yaralanmasına neden olmak" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması isteniyor.

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