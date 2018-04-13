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Üniversiteli Yiğit'in acı sonu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.04.2018 14:51 | Son Güncelleme

Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi ilçesinde, 2 otomobilin çarpıştığı kazada, üniversite öğrencisi 19 yaşındaki Yiğit Çetin yaşamını yitirdi. Kazaya karışan sürücü Çetin'in ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi.

Üniversiteli Yiğit'in acı sonu!

DHA'nın haberine göre kaza, gece saatlerinde, Marmara Ereğlisi ilçesinde bulunan Işıklı Kavşak'ta meydana geldi. Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Yiğit Çetin, yönetimindeki 59 ZJ 024 plakalı otomobille arkadaşı Batuhan B.'yi alarak, gezmeye çıktı. Çetin, arkadaşıyla Marmara Ereğlisi'nde bir süre gezdikten sonra Çorlu ilçesine gitmek üzere yola devam etti.

Çetin'in kullandığı otomobil ile Suriye uyruklu Jawad Alahmad yönetimindeki 34 UG 9462 plakalı otomobil, henüz belirlenemeyen nedenle Işıklı Kavşak'ta çarpıştı. Kazada Yiğit Çetin ve arkadaşı Batuhan B. ile Suriyeli Jawad Alahmad ve aynı araçtaki Muhammed Aburreshan ile Efran Abullah yaralandı. Yaralılar, ihbarla olay yerine gelen sağlık görevlilerince ambulansla Marmara Ereğlisi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Yiğit Çetin, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Çetin'in ehliyetini 1 ay önce aldığı öğrenildi. Diğer yaralıların hastanedeki tedavilerinin sürdürüldüğü belirtilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ Kaza Yiğit Çetin

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