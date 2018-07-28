Üniversiteli Zeynep'in öldüğü kazada 2 sürücü tutuklandı

Aziz GÜVENER/ARİFİYE(Sakarya),(DHA)-SAKARYA'nın Arifiye ilçesinde dün 3 aracın karıştığı 1 kişinin öldüğü, 21 kişinin de yaralandığı kaza sonrası 2 aracın sürücüsü tutuklandı.
Sakarya'nın Arifiye ilçesinde geçtiğimiz gün TIR, özel halk otobüsü ve otomobilin karıştığı kazada 21 yaşındaki Zeynep Şule Atakır ölmüş, 21 kişi ise yaralanmıştı.
Kaza sonrası görüntüleri inceleyen Sakarya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, TIR sürücüsü M.T ve kazaya karışmayan ancak sebebiyet verdiği iddia edilen zabıta aracı sürücüsü A.P gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli, daha sonra adliyeye sevk edildi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, park halindeki araçla yola dikkatsizce çıktığı görülen zabıta aracının sürücüsü A.P ile TIR sürücüsü M.T., 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak' suçundan tutuklanarak Ferizli Cezaevi'ne gönderildi.
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