Üniversiteli Zülal'i kılıçla öldüren sanık hakim önünde

Mehmet CANDAN Tekin GÜRBULAK İZMİR, (DHA) İzmir'in Bornova ilçesinde, üniversite öğrencisi kız arkadaşı 21 yaşındaki Zülal Tütüncü'yü kılıçla öldüren 26 yaşındaki Günhan Öztürk'ün 'kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanmasına başlandı. Sanık psikolojik rahatsızlığı nedeniyle anlık bilinç kaybı yaşadığını öne sürerek, Olay anını hatırlamıyorum. Kılıç üzerinde kan vardı, Zülal?i öldürmüş olabilirim dedi. İnönü Mahallesi Şehit Mustafa Caddesi'ndeki bir evde 18 Aralık 2017?de meydana gelen olayda, özel bir üniversitede Sanat ve Tasarım Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü'nde okuyan Günhan Öztürk ile Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğrencisi Zülal Tütüncü, bir barda eğlendi. İkili daha sonra Günhan Öztürk'ün evine gitti. Evde, Günhan Öztürk, babasına ait kılıcı genç kızın boynuna ve omzuna sapladı. Zülal Tütüncü olay yerinde yaşamını yitirirken, polisi arayan Öztürk teslim oldu. İfadesinde suçunu itiraf eden, ancak nedeni konusunda bilgi vermeyen Öztürk, sevk edildiği adliyede tutuklandı. Günhan Öztürk hakkında ?kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

ÖLDÜRMÜŞ OLABİLİRİM İzmir 6. Ağır Ceza Mahkemesi?nde görülen davanın ilk duruşmasına sanık Günhan Öztürk, Zülal Tütüncü?nün annesi Bedriye Tütüncü, babası İsmail Tütüncü, tarafların avukatları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı Emine Şentüfekçi Tezcan, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu üyeleri ve talihsiz kızın üniversiteden arkadaşları katıldı. Duruşmada savunmasını yapan sanık Günhan Öztürk, psikolojik tedavi gördüğünü ve anlık bilinç kayıpları yaşadığını belirterek, Olay günü evde alkol aldıktan sonra dışarıya çıkıp bir bara gittim. Orada da bir süre alkol aldım. Sonra Zülal geldi. Daha önce orada gördüğüm için göz aşinalığı vardı. Göz göze geldik. Masama geldi, birlikte alkol aldık, sohbet ettik. Bir süre sonra arkadaşının yanına gideceğini söyleyerek yanımdan ayrıldı. Telefon numaralarımızı birbirimize verdik. Ayrıldıktan sonra mesajlaşmaya devam ettik. Ben de başka bir bara gittim ve orada da alkol almaya devem ettim. Sonra tekrar buluştuk. Bir marketten alkol alıp benim evime gittik. Evde müzik dinleyip, sohbet ettik ve alkol almaya devam ettik. Birden fazla ilişkiye girdik. Sonra uyuduk. Ben 5-6 yıldır psikolojik tedavi görüyorum. Heyecanlandığımda anlık bilinç kayıpları yaşıyorum. Uykulu vaziyette aşağı kata inip kılıç aldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Kendime geldiğimde elimdeki kılıçla sokaktaydım. Kılıçta kan izleri vardı ve Zülal?i öldürmüş olabileceğimi düşündüm. Polisi arayıp cinayet işlemiş olabileceğimi söyledim. Bana inanmadılar. Evimin adresini verdim. Gidip batkılarında Zülal?in cesedini bulmuşlar. Sonra beni arayıp nerede olduğumu sordular. Yerimi söyledim, beni gelip aldılar dedi.

KILIÇ BABAMA VERİLEN BİR HEDİYEDİR Cinayette kullandığı kılıcın babasına bir akrabası tarafından hediye olarak verildiğini iddia eden Öztürk, Kılıcı kullanmayı daha önce planlamadım. Zaten kılıç babama akrabamız tarafından hediyedir. Kılıcı kullandığımı dahi hatırlamıyorum. Heyecanlandığım zaman anlık bilinç kayıpları yaşıyorum diye konuştu. SATANİST OLDUĞUMU MU SORUYORSUNUZ Hakimin cinayetin işlendiği tarihte sanığın saçlarının uzun olması ve küpe takmasından dolayı, Ne tür müzikler dinliyorsunuz, sert müzik dinler misiniz, rockçı mısınız sorusuna sanık, Satanist olduğumu mu soruyor sunuz diye cevap verdi. Hakimin, Maktül size ilişki sırasında sert davranmanız şeklinde bir istekte bulundu mu sorusu üzerine sanık Öztürk, Ben sert müzik dinlemem, aksine soft müzikler dinlerim. Zülal?in öyle bir talebi olmadı dedi. Duruşmada söz alan Tütüncü ailesinin avukatı, öldürülen genç kızın cüzdanından Günhan Öztürk?ün vesikalık fotoğrafının çıktığını söylemesi üzerine sanık fotoğraftaki kişinin kendisi olduğunu doğrulayıp, Ben Zülal?e fotoğraf vermedim. O benden izinsiz olay zamanı almış olabilir diye konuştu. Mahkeme başkanının, emniyette verdiği ifadede Zülal?le tartıştığı için öldürdüğünü anlattığını, burada ise neden olayı hatırlamadığını söylediğini sorduğu sanık Öztürk, Emniyette polislerden sıkıldığım için ve onlardan kurtulmak için, ?Bana senin erkeklik gururunla mı oynadı kimseye söylemeyeceğiz? tarzındaki sorularına kısaca evet şeklinde cevap verdim dedi. Duruşma savcısı da sanığa Olayda bazı şeyleri çok net hatırlıyorsun ama nedense olay anını ve nedenini hatırlamıyorsun. Bunun sebebi nedir diye sordu. Sanık Günhan Öztürk de Kullandığım ilaçların etkisinden olabilir diye yanıt verdi.