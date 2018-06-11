Üniversiteliler ana sınıfı öğrencileri için oyun alanı tasarladı

Merve DUNDAR - Ömer HASAR / İSTANBUL, (DHA)- ÜNİVERSİTELİ gençler final ödevleri kapsamında bir anaokulunun bahçesi için oyun ve etkinlik alanı tasarladı. Küçük öğrenciler için ip alanı, amfi ve bostan tasarlayan gençler miniklerin hem eğlenip hem öğrenmesini amaçladı.

Kadir Has Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi öğrencileri Deneysel Mimarlık dersi kapsamındaki final ödevleri için Cibali Ortaokulu’nun bahçesine oyun ve etkinlik alanları tasarladı. Anaokulu öğrencileri için ipler ile tasarlanan oyun alanı ve etkinlik amfisi tasarlayan öğrenciler önce okul müdürü Halit Akçay, okul idaresi ve ana okul öğretmenlerine tasarımlarını sunarak yorumlarını aldı. Ahşap ağırlıklı tasarımlar için Asmaz Yapı’nın, duvar boyamaları için Polisan’ın sponsor olduğu projede öğrenciler tasarımların üretim sürecinde de yer aldı. Tüm aşamaların sonunda ise gençler yeni oyun alanlarını minik öğrencilerle buluşturdu.

"ÖDEV DEĞİL SOSYAL SORUMLULUK PROJESİ OLMASINI İSTEDİK"

Projenin başında Sanat Tasarım Fakültesi Öğr. Gör. Atıl Aggündüz ve İç Mimarlık Öğr. Gör. Amina Rezoug yer aldı. Bu çalışmanın ödevden çok bir sosyal sorumluluk projesi olması için çalıştıklarını söyleyen Amina Rezoug, "Çevremizde destek olabileceğimiz noktalar olduğunun farkındaydık. O yüzden aklımıza direkt okulla iletişim kurmak geldi. Okul müdürü Halit hocayla görüştük. O da bu durumu çok iyi karşıladı. Böyle bir şeye ihtiyaçları olduğunu söyledi. Böylece her şey tasarladığımız programa uygun hale geldi" dedi.