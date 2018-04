Üniversiteliler hayvan hakları için podyuma çıktı

İZMİR, (DHA) - YAŞAR Üniversitesi Hayvanları Koruma Topluluğu tarafından ‘Sokaktaki hayvanlara bir el de sen uzat’ etkinliği gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında, kampüs alanında, hayvanlar için 'farkındalık defilesi' düzenleyen öğrenciler, hayvan hakları ihlallerine dikkat çekti.

Selçuk Yaşar Kampüsü’nde düzenlenen etkinlikte, Hayvanlar İçin Projeler Derneği'nin (HİPDER) kurucusu Funda Bonomo, HİPDER Başkan Yardımcısı İksir Altıok, Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Ersoy, Bornova Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Banu Barut, Üniversitelerarası Hayvanları Koruma Topluluğu'nun kurucusu Kamuran Ereğli’nin katılımıyla söyleşi gerçekleştirildi.

İzmir’de kurulan HİPDER aracılığıyla eski kitapları, ikinci el kıyafetleri ve her türlü eşyayı alıcılarla buluşturarak, elde edilen bağışlarla barınaklara tonlarca mama yardımında bulunduklarını belirten Funda Bonomo, sahipsiz veya terk edilmiş hayvanları da yuvalarına kavuşturduklarını anlattı. Şarkıcı Can Bonomo’nun ablası olan Funda Bonomo, "Kardeşim Can da derneğimize her zaman destek veriyor. İlerleyen dönemde hayvan dostlarımız için yardım konseri düzenlemeyi planlıyor" dedi.

Türkiye’de sahipsiz, sokak hayvanları için caydırıcı yasa bulunmadığını savunan HAYKONFED Ege Hayvan Hakları Federasyonu Başkanı Funda Ersoy ise okul çağındaki çocuklarda görülen hayvana şiddet eğilimine dikkat çekti. Ersoy, "Hayvanlara şiddet uygulayan çocukların aileleri durumu fark ederek çocukları için bir an önce psikolojik destek almaları şart. Çünkü konunun ciddiyetini fark etmeyerek yarının suçlularının yetişmesine destek veriyor olabilirler" diye konuştu.

Engelli hayvanlar için her türlü malzemeden yürüteç ve protez ayak yapmasıyla tanınan Mardinli Hasan Kızıl da etkinliğe konuk oldu. Şimdiye kadar kediden köpeğe, tavuktan kaplumbağaya kadar 230 engelli hayvana yardım ettiğini anlatan Kızıl, "İzmir’de asitli madde ile işkence gören köpek 'Diren’in ayakları için de protez yapmak istedim. Ancak bir grup hayvansever kendisi için bir çalışma sürdürüyor. Şimdilik bana bir talep gelmedi" dedi.

'Hayvanlar için farkındalık defilesi' düzenleyen Yaşar Üniversitesi öğrencileri ise podyuma çıkarak, şiddet uygulanan, kürk için öldürülen ve avlanılan hayvanları temsilen giydikleri kıyafetler ve makyajları ile dikkat çekti. Öğrencilerden Pınar Tartan, "Günümüzde maalesef hayvanlara yönelik şiddet giderek, artıyor. Biz de şiddeti temsilen kan damlayan kıyafetlerimiz ve moraran gözlerimizle podyuma çıktık. Hayvana şiddet, insana şiddette olduğu gibi bir hak ihlalidir ve bir an önce ağırlaştırılmış yasalarla önlenmeli" dedi.