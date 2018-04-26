Üniversiteliler sokak hayvanları için harekete geçti

İSTANBUL, (DHA)-İSTANBUL Gelişim Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Kulübü tarafından sokaktaki hayvanlar için “Bir Hevesle Değil Bir Ömür Sahiplen” adı altında yapılan iki aşamalı proje hayata geçirildi. Yapılan projede sokak hayvanlarına sıcak ev ve mama temini yapıldı. Barınaklardaki hasta hayvanların ilaç ihtiyaçları giderildi.

Hayvan hakları için yapılan projenin ilk aşamasında satış ürünlerinin bulunduğu stand İstanbul Gelişim Üniversitesi’nde açıldı. Stantta birçok ürün satışı yapıldı ve bağış toplandı. Toplanan bağışlar ve satışı yapılan ürünlerin geliri ile hasta veya yaralı hayvanların ilaç ihtiyaçları giderildi.

AVCILAR ÇEVRESİNE KEDİ EVİ YERLEŞİMİ

Projenin ikinci aşamasında öğrencilerin hazırladığı mama ve su kapları, kedi evleriyle birlikte Avcılar’da belirlenen noktalara yerleştirildi. Mama kaplarına öğrenciler tarafından bağışlanan mamalar konuldu. Avcılar bölgesine yerleştirilen kedi evleri de sokakta yaşayan kedilerin kötü hava şartlarında sığınabilecekleri yuvaları oldu.