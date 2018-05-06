Üniversitelilerden çocukların yüzünü güldüren proje

ELAZIĞ (AA) - FİKRET KAVĞALI - Elazığ'da Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında kalan öğrencilerin bir araya gelip oluşturduğu KYK Gönüllüler Kulübü yardıma muhtaç ilkokul ve ortaokul öğrencilerini sevindiriyor.
KYK yurtlarında kalan ve Gönüllüler Kulübü'nde faaliyet yürüten 150 üniversite öğrencisi, bu yılın başında "Gönül Bağı Projesi"ni hayata geçirdi.
Öğrenciler, proje kapsamında esnaftan toplandıkları yardımları yardıma muhtaç ilkokul ve ortaokul öğrencilerine dağıtıyor.
Şimdiye kadar 250 öğrenciye yardım yapılmasını sağlayan öğrenciler, yardıma muhtaç çocukların yüzlerinin gülmesini sağladı.
Topladıkları yardımlarla öğrencilere giysi, ayakkabı, yiyecek ve kırtasiye ulaştıran öğrenciler, aileleri de ziyaret ediyor.
- Çocukların gülümsemesi dünyalara bedel
KYK İl Müdürü Suphi Döner, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'de ilk defa KYK bünyesinde kurulan kulübün çok önemli işlere imza attığını söyledi.
Öğrencilerin derslerinde arta kalan zamanlarını verimli geçirmek üzere kendi aralarında projeyi hayata geçirdiklerini kaydeden Döner, öğrencilerin esnaftan topladıkları yardımları ilk ve ortaokulda okuyan öğrencilere ulaşmasını sağladığını belirtti.
Yardımların yanı sıra öğrencilerin bazen bir kütüphaneyi donattığını, bazen bir ailenin maddi ve manevi ihtiyacını giderdiğini aktaran Döner, geçmişten bugüne kadar gelen hayır hasenatla anılan bir toplum olduklarını dile getirdi.
Gençlere güzel çalışmalarından dolayı teşekkür eden Döner, çalışmalarında gençlere destek verdiklerini, gençlerde farkındalık yaratmak istediklerini aktardı.
"Projenin gelecekte gençlere örnek olacağını düşünüyorum." diyen Döner, projeyle 250 öğrenciye ulaşıldığını, çocukların gülümsemesinin kendileri için dünyalara bedel olduğunu kaydetti.
- "Esnafın kapısını birer birer çaldık"
Fırat Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi Sümeyra Güzel de projeye destek veren esnafa teşekkür ederek, yardımlarla öğrencilerin yüzünde bir tebessüm oluşturabilmenin sevincini yaşadıklarını anlattı.
Güzel, "Projeye ilk başladığımız zaman arkadaşlarımızla biraz çekiniyorduk ama daha sonra esnafın kapısını birer birer çaldık. Samimi içten dileklerde bulundular. Ellerinden gelen bütün yardımlarla destek verdiler." diye konuştu.
Projelerinin diğer yurtlarda kalan öğrencilere de örnek olmasını istediklerini bildiren Güzel, Türkiye'nin dört bir yanında destek bekleyen insanlara yardımda bulunmayı arzu ettiklerini söyledi.
Güzel, şöyle konuştu:
"Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, 'Çocuk sevgisi cehennem ateşine karşı bir perdedir. Çocuklara iyilikte bulunmak ise sırat köprüsünü geçmemize sebeptir' diye buyurmuştur. Dinimiz için de bu kadar önemli bir konuda bizim bir şeyler yapmamız gerçekten çok özel bir duygu. Çocuklarla vakit geçirmek ve onlara yardım etmek güzel bir çalışma. Onlara örnek olduğumuzu da düşünüyorum."
- "Umutlarını yitirenlere umut olmak istedik"
Sosyoloji Bölümü öğrencisi Seher Akçan da amaçlarının bulundukları yere nice güzellikler yaymak olduğunu dile getirdi.
Gönüllü olan öğrenci sayısının zamanla arttığını aktaran Akçan, "Bu yola çıktığımız zaman umutlarını yitirenlere umut olmak istedik. Bir el umut taşır geleceğe, biz de bu ellerden biri olduk. Yardım ettiğimiz öğrencilerle oyunlar oynuyoruz, onlara hayallerini soruyoruz. Bunlar bizlere bir umut oluyor." diye konuştu.
Çocuklar ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, üniversite öğrencilerine teşekkür etti.
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