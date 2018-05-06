Üniversitelilerden çocukların yüzünü güldüren proje

Yardımların yanı sıra öğrencilerin bazen bir kütüphaneyi donattığını, bazen bir ailenin maddi ve manevi ihtiyacını giderdiğini aktaran Döner, geçmişten bugüne kadar gelen hayır hasenatla anılan bir toplum olduklarını dile getirdi.

Projelerinin diğer yurtlarda kalan öğrencilere de örnek olmasını istediklerini bildiren Güzel, Türkiye'nin dört bir yanında destek bekleyen insanlara yardımda bulunmayı arzu ettiklerini söyledi.

Güzel, şöyle konuştu:

"Peygamber Efendimiz bir hadisi şeriflerinde, 'Çocuk sevgisi cehennem ateşine karşı bir perdedir. Çocuklara iyilikte bulunmak ise sırat köprüsünü geçmemize sebeptir' diye buyurmuştur. Dinimiz için de bu kadar önemli bir konuda bizim bir şeyler yapmamız gerçekten çok özel bir duygu. Çocuklarla vakit geçirmek ve onlara yardım etmek güzel bir çalışma. Onlara örnek olduğumuzu da düşünüyorum."

- "Umutlarını yitirenlere umut olmak istedik"

Sosyoloji Bölümü öğrencisi Seher Akçan da amaçlarının bulundukları yere nice güzellikler yaymak olduğunu dile getirdi.

Gönüllü olan öğrenci sayısının zamanla arttığını aktaran Akçan, "Bu yola çıktığımız zaman umutlarını yitirenlere umut olmak istedik. Bir el umut taşır geleceğe, biz de bu ellerden biri olduk. Yardım ettiğimiz öğrencilerle oyunlar oynuyoruz, onlara hayallerini soruyoruz. Bunlar bizlere bir umut oluyor." diye konuştu.

Çocuklar ise projeden duydukları memnuniyeti dile getirerek, üniversite öğrencilerine teşekkür etti.

