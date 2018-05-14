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Üniversitelilerden empati maçı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.05.2018 15:15 | Son Güncelleme

MUŞ'ta, üniversite öğrencileri, görme engellilerle empati kurmak için gözlerini siyah bantla kapatıp, çıngıraklı topla futbol maçı yaptı.

Eser AYDIN/MUŞ, (DHA) - MUŞ'ta, üniversite öğrencileri, görme engellilerle empati kurmak için gözlerini siyah bantla kapatıp, çıngıraklı topla futbol maçı yaptı. Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Muş İl Müdürlüğü'nce Engelliler Haftası dolayısıyla engellilerle ilgili toplumda farkındalık oluşturulması ve empati kurulması için spor salonunda özel futbol maçı düzenlendi. Üniversite öğrencileri, görme engellilerin yaşamlarını deneyimlemek amacıyla aralarında, gözleri bantlı olarak maç yaptı. Maçta, görme engelli futbolunda olduğu gibi çıngıraklı top kullanıldı. Toptan gelen sese göre hareket etmeye çalışan üniversitelilerin zorlandığı görüldü. Topa vurmakta güçlük çeken öğrenciler, zaman zaman birbiriyle çarpıştı. KYK İl Müdürü Emrullah Güler, engelliler konusunda farkındalık oluşturmak ve onlarla empati kurulmasını sağlamak istediklerini söyledi. Dış seslerle yönlenmenin ya da dokunarak, hissetmenin farklı bir duygu olduğunu kaydeden Güler, "Engelliler haftası nedeniyle çeşitli etkinlikler düzenleyerek engellilerin yaşamış oldukları sıkıntıları hissetmek bunu empati ile dile getirmek istedik. Öğrenciler çıngıraklı top ile gözleri kapalı olarak salon futbolu oynadı ve yoğur yemi yarışı düzenledi. KYK sadece barınma ve burs hizmetleri vermiyor sosyal sorunluluk projeleri, sportifi ve kültürel etkinlikler gibi bir çok aktivite yapıyoruz. Bizim önceliğimiz gençlerimizin topluma, millete hayırlı gençler olmasıdır" diye konuştu. Üniversite öğrencileri, daha sonra ok atıp, halat çekerek, 'kapalı gözlerle yoğurt yeme yarışı'na katıldı.

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