Üniversitelilerden köy çocuklarına oyuncak ve kitap

Amasya Üniversitesinde yürütülen ''Oyuncağını ve kitabını paylaşır mısın?" projesi kapsamında toplanan kitap ve oyuncaklar, üniversite öğrencileri tarafından köy çocuklarına dağıtıldı.

Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu öğrencileri, proje kapsamında toplanan kitap ve oyuncakları Kızılca köyü ve Çalköyü ilkokullarındaki öğrencilere hediye etti.

Oyuncak ve kitapları çocuklara veren üniversiteliler, bir süre onlarla oynayarak vakit geçirdi.

Gümüşhacıköy Hasan Duman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Yusuf Kemal Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, proje kapsamında hem köy çocuklarının yüzünün gülmesinin hem de üniversite öğrencilerine sorumluluk bilinci aşılamanın hedeflendiğini söyledi.

Kampanya ile öğrencilerde toplumsal yardımlaşma bilincini artırmayı da amaçladıklarını belirten Öztürk, "Kampanyaya katılanlardan isteğimiz, şiddet çağrışımı yapmayan oyuncakları bize ulaştırmalarıydı. Eğitici oyuncakları tercih ediyoruz. Toplanan oyuncaklar ve çeşitli yaş grubuna hitap eden kitapları öğrencilerimize veriyoruz. Kampanyaya destek veren öğrencilere, akademik ve idari personelinin yanı sıra hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim." dedi.

İşletme Yönetimi Programı öğrencisi Mustafa Koyuncu ise köy çocuklarının yüzlerindeki gülümsemenin kendilerini de sevindirdiğini dile getirerek, "Kampanyada toplanan oyuncakları köylerde okuyan kardeşlerimize ulaştırdık. Onların mutluluğu bizim mutluluğumuz. Herkesi bu tür projelere destek vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

