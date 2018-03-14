Üniversitelilerden Mehmetçiğe destek yürüyüşü

Erzurum'da üniversite öğrencilerinden oluşan yaklaşık 2 bin kişilik grup, Zeytin Dalı Harekatı'na destek olmak amacıyla yürüyüş yaptı.
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi tarafından Zeytin Dalı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüş öncesi öğrenciler, Türk bayraklarıyla üniversitedeki Bilim Anıtı önünde toplandı.
Burada dev bir Türk bayrağı açarak, Afrin'deki Mehmetçiğe destek sloganları atan grup, daha sonra tekbirler eşliğinde İlahiyat Fakültesi önünden yürüyüşe geçti.
Hep bir ağızdan "Ya Allah Bismillah Allah'u Ekber" ve "Ne Mutlu Türküm Diyene" sloganlarıyla yürüyen öğrenciler, kampüs içini turladıktan sonra toplanma yeri olan Bilim Anıtı'nda yürüyüşü sonlandırdı.
Atatürk Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Abdulkadir Gökçe, yürüyüşün sonunda yaptığı açıklamada, "Allah ordumuzu var etsin. Bizim elimizden gelen bu. Sıra bize de geldiğinde cephede kanımızın son damlasına kadar savaşmaya hazırız. Üniversite öğrencileri olarak bugün, karınca misali safımızı gösterdik." diye konuştu.
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