Üniversitelilerden Mehmetçik yararına kermes

Kastamonu Üniversitesi öğrencileri, Mehmetçik'e destek amacıyla kermes düzenleyerek, elde ettikleri geliri Mehmetçik Vakfına bağışladı.

İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi öğrencileri Mehmetçik'e destek için günlerce hazırlık yaptı. Esnaftan da destek alan öğrenciler, hazırladıkları yiyecekleri kesmeste satışa sundu. Öğrenciler, satıştan elde ettikleri yaklaşık bin 500 lirayı Mehmetçik Vakfına bağışladı.

Kastamonu Üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Kenan Arpaguş, kermesin Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın ile İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yavuz Demirel öncülüğünde öğrenciler tarafından düzenlendiğini kaydetti.

Kermes hazırlığının bir hafta sürdüğünü belirten Arpaguş, "Bir kısmımız esnaflarımızla görüştü bir kısmımız da evlerinde yemek yaptı. Sabah erken saatlerde kermesimizi açtık. Kermeste yaklaşık 100 öğrenci görev aldı. Sınavı, dersi olan gidiyor, diğer arkadaşlar görevi devralıyor." dedi.

Arpaguş, kermesi Türk ordusunun yanında olduklarını, arkasında durduklarını göstermek için düzenlediklerini ifade ederek, "Askerlerimiz bugün orada dimdik durduğu için biz burada rahat bir şekilde eğitimimizi sürdürüyoruz. Onların bu dik duruşuna minnettarız." diye konuştu.

Kermese ilginin yüksek olduğunu anlatan Arpaguş, "Öğrenci arkadaşlar bu kermesin ne demek olduğunu, psikolojik etkisini bildiği için daha fazla ilgi gösteriyor." şeklinde konuştu.